https://news.day.az/azerinews/1772505.html ABŞ Dövlət Departamenti Rusiyanın Azərbaycan qazının Ukraynaya nəqlini təmin edən infrastruktura hücumuna münasibət bildirib Rusiyanın mülki infrastruktur və yaşayış məntəqələrinə zərbələri yolverilməzdir. Day.Az xəbər verir ki, bunu ABŞ Dövlət Departamenti Trend-in Rusiyanın Azərbaycan qazının Ukraynaya nəqlini təmin edən obyektə hücumu ilə bağlı sorğusuna cavab olaraq bildirib. "Rusiya bu cür hərəkətlərə dərhal son qoymalıdır.
ABŞ Dövlət Departamenti Rusiyanın Azərbaycan qazının Ukraynaya nəqlini təmin edən infrastruktura hücumuna münasibət bildirib
Rusiyanın mülki infrastruktur və yaşayış məntəqələrinə zərbələri yolverilməzdir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu ABŞ Dövlət Departamenti Trend-in Rusiyanın Azərbaycan qazının Ukraynaya nəqlini təmin edən obyektə hücumu ilə bağlı sorğusuna cavab olaraq bildirib.
"Rusiya bu cür hərəkətlərə dərhal son qoymalıdır. Məhz bu müharibənin insanlar üçün dağıdıcı fəsadları Prezident Trampın sülhə nail olmağa can atmasının əsas səbəbidir. Ölüm və dağıntılara son qoyulmalıdır", - deyə departamentin nümayəndəsi bildirib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре