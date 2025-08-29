https://news.day.az/azerinews/1776923.html "Fənərbağça" Mourinyo barədə qərarını verdi "Fənərbağça" rəhbərliyi baş məşqçi Joze Mourinyo barədə qərarını verib. Day.Az Offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, portuqaliyalı mütəxəssislə yollar ayrılıb. Bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. J. Mourinyo ötən ilin yayından "Fənərbağça"nı çalışdırırdı. O, 7 illik Ali Koç dönəmində 2-ci mövsümünə başlayan yeganə məşqçi idi.
