"Fənərbağça" Mourinyo barədə qərarını verdi

"Fənərbağça" rəhbərliyi baş məşqçi Joze Mourinyo barədə qərarını verib.

Day.Az Offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, portuqaliyalı mütəxəssislə yollar ayrılıb.

Bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.

J. Mourinyo ötən ilin yayından "Fənərbağça"nı çalışdırırdı. O, 7 illik Ali Koç dönəmində 2-ci mövsümünə başlayan yeganə məşqçi idi.