Dilarə Əliyeva kürəkənini paylaşdı

Əməkdar artist Dilarə Əliyeva paylaşımı ilə diqqət çəkib. 

Day.Az xəbər verir ki, aktrisa ad gününü qeyd edən kürəkəni Sadiqlə bağlı video yayıb.

O, Aygül adlı nəvəsi ilə kamera qarşısına keçib.

Sənətçi paylaşımına "Atası, ad günün mübarək. Çox yaşa" sözlərini yazıb. 

Bildirək ki, o, D.Əliyevanın qızı Aytənlə ailəlidir. Bu evlilkdən isə iki övladları var. 