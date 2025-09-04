https://news.day.az/azerinews/1778275.html Azərbaycanın daha bir cüdoçusu Avropa çempionu olub Slovakiyanın paytaxtı Bratislava şəhərində cüdo üzrə gənclər arasında Avropa çempionatına davam edir. Day.Az xəbər verir ki, final görüşündə Azərbaycan təmsilçisi Məhəmməd Musayev ( 57 kiloqram) fransalı Aleksis Renard ilə qarşılaşıb. Görüşdən qələbə ilə ayrılan idmançımız qızıl medalın sahibi olub.
Azərbaycanın daha bir cüdoçusu Avropa çempionu olub
Slovakiyanın paytaxtı Bratislava şəhərində cüdo üzrə gənclər arasında Avropa çempionatına davam edir.
Day.Az xəbər verir ki, final görüşündə Azərbaycan təmsilçisi Məhəmməd Musayev ( 57 kiloqram) fransalı Aleksis Renard ilə qarşılaşıb.
Görüşdən qələbə ilə ayrılan idmançımız qızıl medalın sahibi olub.
Daha əvvəl 60 kiloqram çəkidə çıxış edən Nihad Məmişov italiyalı Françesko Sampinonu üstələyərək qızıl medal əldə edib.
Qeyd edək ki, Avropa çempionatına sentyabrın 7-də yekun vurulacaq.
