https://news.day.az/azerinews/1779688.html MİQ imtahanında iştirak üçün ödənişin məbləği açıqlanıb Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə iştirak etmək üçün təxminən 45-60 manat məbləğ ödəniləcək. Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Sosial qanunvericilik şöbəsinin müdiri Adil Vəliyev parlamentin Elm və təhsil komitəsinin bugünkü iclasında çıxışı zamanı deyib.
