MİQ imtahanında iştirak üçün ödənişin məbləği açıqlanıb

Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə iştirak etmək üçün təxminən 45-60 manat məbləğ ödəniləcək.

Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Sosial qanunvericilik şöbəsinin müdiri Adil Vəliyev parlamentin Elm və təhsil komitəsinin bugünkü iclasında çıxışı zamanı deyib.