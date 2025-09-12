https://news.day.az/azerinews/1779978.html Nazirdən dərsliklərlə bağlı AÇIQLAMA Mükəmməl sistemlər yeniliklər tətbiq edilən sistemlərdir. Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev 2025-2026-cı tədris ili: yeniliklər və hədəflər adlı tədbirdə çıxış edərkən deyib. O bildirib ki, yaxşı sistem odur ki, bu sistemin yaxşı naliyyətləri var.
"Mükəmməl sistemlər yeniliklər tətbiq edilən sistemlərdir. Dərsliklər baxımından biz hazırda kafidən yaxşıya gedən istiqamətdəyik. Prioritetləri analiz etmək lazımdır ki, biz hardan hara getdiyimizi anlaya bilək. Biz 16-12 % məktəbəqədər əhatəlikdən 40 %-ə gəlib çıxa bilmişik. Biz bunun nəticələrini zaman keçdikcə görə biləcəyik"- deyə nazir əlavə edib.
