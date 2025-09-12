Çempionlar Liqasının finalı bu stadionda olacaq - 2-ci dəfə
UEFA 2026/2027 mövsümündə keçiriləcək Çempionlar Liqasının final oyununun məkanını açıqlayıb. Qərara əsasən, həlledici qarşılaşma İspaniyanın "Atletiko Madrid" klubuna məxsus "Metropolitano" stadionunda baş tutacaq.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu arena tarixində ikinci dəfə Çempionlar Liqasının finalına ev sahibliyi edəcək.
Qərar UEFA İcraiyyə Komitəsinin Tiranada keçirilən iclasında verilib. Həmin toplantıda həmçinin 2026-cı ildə UEFA Superkubokunun Zalsburqda, qadınların Çempionlar Liqasının 2027-ci il finalının isə Varşavadakı Milli Stadionda keçirilməsi təsdiqlənib.
Xatırladaq ki, Bakı Olimpiya Stadionu da 2027-ci ildəki Çempionlar Liqasının finalına ev sahibliyi üçün namizədlər sırasında yer almışdı.
