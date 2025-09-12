Qurban Qurbanovun oğlunun toyunda yüksək çinli məmurlar iştirak edib? - FOTO
Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Qurban Qurbanovun oğlu Musa Qurbanlının toy mərasimi keçirilib. Musa Qurbanlı "Qoçət" restoranlar şəbəkəsinin sahibi Sənan Təhməzovun Əsmər adlı qızı ilə ailə həyatı qurub.
Milli.Az manset.az-a istinadən xəbər verir ki, toy məclisi şəhər restoranlarının birində sadə formada təşkil olunub. Tədbirdə Azərbaycanın yüksək vəzifəli şəxsləri, nazirlər, generallar, icra başçıları, komitə rəhbərləri, deputatlar, ictimai-siyasi xadimlər, media rəhbərləri, tanınmış idmançılar, sənətçilər və bir sıra məşhur simalar iştirak edib.
Məclisə qatılan bəzi nazirlər ailə üzvləri və övladları ilə birlikdə iştirak ediblər.
Toy məclisi dəbdəbədən uzaq, Azərbaycanın milli adət-ənənələrinə uyğun formada həyata keçirilib.
