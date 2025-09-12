https://news.day.az/azerinews/1780119.html Doqquz nəfərin xəsarət aldığı avtobus qəzasının səbəbi açıqlanıb - VİDEO Bakıda 170 nömrəli avtobusun qəzaya düşməsi nəticəsində 9 nəfər xəsarət alıb. Daşıyıcı şirkətdən Trend-ə verilən məlumata görə, ilkin araşdırma avtobusun qarşısına qəfil minik avtomobilinin çıxması nəticəsində qəzanın baş verdiyini göstərir.
Doqquz nəfərin xəsarət aldığı avtobus qəzasının səbəbi açıqlanıb - VİDEO
Bakıda 170 nömrəli avtobusun qəzaya düşməsi nəticəsində 9 nəfər xəsarət alıb.
Daşıyıcı şirkətdən Trend-ə verilən məlumata görə, ilkin araşdırma avtobusun qarşısına qəfil minik avtomobilinin çıxması nəticəsində qəzanın baş verdiyini göstərir.
Avtobus saatda 25-30 km sürətlə hərəkətdə olarkən qarşısında manevr edən minik avtomobili qəfil əyləci basıb. Toqquşmadan yayınmaq üçün sürücü avtobusu sağa tərəf yönəldib və nəticədə nəqliyyat vasitəsi beton bardürə çırpılıb.
Hadisə zamanı avtobus salonundakı bir neçə sərnişin yıxılaraq yüngül xəsarət alıb. Onlara yerindəcə tibbi yardım göstərilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре