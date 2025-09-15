Fransa Azərbaycandan neft alışını azaldıb
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycandan Fransaya 41,3 milyon ABŞ dolları dəyərində 81,7 min ton bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və xam neft məhsulları ixrac olunub.
Bu barədə Trend Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat əldə edib.
Məlumata görə, bu göstərici 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə dəyər ifadəsində 15,8 milyon ABŞ dolları və ya 27,6%, həcm ifadəsində isə 8,011 min ton və ya 8,9% azdır.
Dövr ərzində Fransa bu göstərici ilə Azərbaycanın ən çox neft ixrac etdiyi ölkələr sırasında 18-ci pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycandan 20 ölkəyə 8,396 milyard ABŞ dolları dəyərində 15,925 milyon ton bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və xam neft məhsulları ixrac edilib.
Məlumata əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövründəki göstərici ilə müqayisədə dəyər ifadəsində 1,912 milyard ABŞ dolları və ya 18,5%, həcm ifadəsində isə 551,050 min ton və ya 3,3% azdır.
