İspaniyanın “Real Madrid” klubu ciddi itki ilə üzləşib
"Real Madrid"in müdafiəçisi Trent Aleksandr-Arnold zədə səbəbindən uzun müddət yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
İngiltərəli futbolçu UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin I turunda "Marsel"lə keçirilən oyunda (2:1) ayaq əzələsindən xəsarət alıb.
26 yaşlı sağ cinah müdafiəçisinin bərpa prosesi təxminən iki ay davam edəcək.
Qeyd edək ki, Aleksandr-Arnold mövsümün əvvəlində "Liverpul"la müqaviləsinin başa çatmasının ardından azad agent kimi "Real Madrid"ə keçib. İngiltərə millisinin üzvü "kral klubu"nun heyətində indiyədək 10 rəsmi matçda çıxış edərək 2 qol ötürməsi ilə yadda qalıb.
