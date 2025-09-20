https://news.day.az/azerinews/1781845.html Sabahın havası ilə bağlı meteohəssas insanlara XƏBƏRDARLIQ Sabahın havası meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, sentyabrın 21-də Abşeron yarımadasında xəzri küləyinin güclənəcəyi və rütubətli hava şəraiti gözlənilir.
