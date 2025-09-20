Sabahın havası ilə bağlı meteohəssas insanlara

Sabahın havası meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, sentyabrın 21-də Abşeron yarımadasında xəzri küləyinin güclənəcəyi və rütubətli hava şəraiti gözlənilir.