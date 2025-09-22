https://news.day.az/azerinews/1782113.html Bakıda avtobusun döşəməsi çökdü, sərnişin yıxıldı - FOTO Bakıda sərnişin avtobusu yolda sıradan çıxıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə hadisə şahidləri Milli.Az-a məlumat veriblər. Qeyd olunur ki, Sumqayıt-Azadlıq metrosu istiqamətində hərəkətdə olan 123 saylı sərnişin avtobusunun Binəqədi istiqamətində hərəkətdə olarkən ayaqlığı qırılıb.
Bakıda sərnişin avtobusu yolda sıradan çıxıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə hadisə şahidləri Milli.Az-a məlumat veriblər.
Qeyd olunur ki, Sumqayıt-Azadlıq metrosu istiqamətində hərəkətdə olan 123 saylı sərnişin avtobusunun Binəqədi istiqamətində hərəkətdə olarkən ayaqlığı qırılıb. Nəticədə sərnişinlər minib-düşməkdə çətinlik çəkiblər, hətta, bir nəfər yıxılmaqdan son anda qurtulub.
Milli.Az görüntüləri təqdim edir:
