Bakıda avtobusun döşəməsi çökdü, sərnişin yıxıldı

Bakıda sərnişin avtobusu yolda sıradan çıxıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə hadisə şahidləri Milli.Az-a məlumat veriblər.

Qeyd olunur ki, Sumqayıt-Azadlıq metrosu istiqamətində hərəkətdə olan 123 saylı sərnişin avtobusunun Binəqədi istiqamətində hərəkətdə olarkən ayaqlığı qırılıb. Nəticədə sərnişinlər minib-düşməkdə çətinlik çəkiblər, hətta, bir nəfər yıxılmaqdan son anda qurtulub.

Milli.Az görüntüləri təqdim edir: