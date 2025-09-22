https://news.day.az/azerinews/1782126.html Ərdoğanı Nyu-Yorkda belə qarşıladılar - VİDEO Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ-dəki Türkevi binasına gedib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, girişdə böyük izdihamla qarşılaşıb. Ərdoğan media nümayəndələrinə açıqlamasında ABŞ prezidenti Donald Tramp ilə keçirəcəyi görüş barədə məlumat verib: "Cənab Şara ilə ikitərəfli müzakirələrimiz olacaq.
Ərdoğanı Nyu-Yorkda belə qarşıladılar - VİDEO
Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ-dəki Türkevi binasına gedib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, girişdə böyük izdihamla qarşılaşıb.
Ərdoğan media nümayəndələrinə açıqlamasında ABŞ prezidenti Donald Tramp ilə keçirəcəyi görüş barədə məlumat verib:
"Cənab Şara ilə ikitərəfli müzakirələrimiz olacaq. Bununla bağlı cənab Tramp ilə də görüşəcəyik. Çünki bu məsələ regionu yaxından ilgiləndirir. Orta Şərqdə atılacaq hər addım bizim üçün həyati əhəmiyyət daşıyır və bunların Tramp ilə müzakirəsi çox önəmlidir".
