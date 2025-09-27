https://news.day.az/azerinews/1783701.html Sahibə Qafarova 27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar paylaşım edib - FOTO Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova 27 sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub: "27 sentyabr - Anım Günü Şəhidlərimizi qürur və ehtiramla anırıq!"
