"İnter" transferdə "Real"a rəqib olub

"Liverpul"un müdafiəçisi İbrahima Konate karyerasını İtaliya A Seriyasında davam etdirə bilər.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.

Məlumata görə, "İnter" fransalı futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir.

Fransa millisinin üzvü ilə "Real" da maraqlanır.