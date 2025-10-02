https://news.day.az/azerinews/1785125.html "İnter" transferdə "Real"a rəqib olub "Liverpul"un müdafiəçisi İbrahima Konate karyerasını İtaliya A Seriyasında davam etdirə bilər. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb. Məlumata görə, "İnter" fransalı futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir. Fransa millisinin üzvü ilə "Real" da maraqlanır.
