https://news.day.az/azerinews/1785419.html Sosial şəbəkədə qeyri-etik paylaşımlar edən şəxs həbs edilib - FOTO Sosial şəbəkələrdə cəmiyyətə qarşı hörmətsizlik, mənəvi dəyərlərə uyğun olmayan qeyri-etik paylaşımlar edən şəxs müəyyəm olunaraq saxlanılıb. Day.Az-ın yerli müxbiri xəbər verir ki, polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir nəticəsində 2002-ci il təvəllüdlü, "Tofi" ləqəbli Yevlax rayon sakini Tofiq Qasımlı məsuliyyətə cəlb olunub.
Sosial şəbəkədə qeyri-etik paylaşımlar edən şəxs həbs edilib - FOTO
Sosial şəbəkələrdə cəmiyyətə qarşı hörmətsizlik, mənəvi dəyərlərə uyğun olmayan qeyri-etik paylaşımlar edən şəxs müəyyəm olunaraq saxlanılıb.
Day.Az-ın yerli müxbiri xəbər verir ki, polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir nəticəsində 2002-ci il təvəllüdlü, "Tofi" ləqəbli Yevlax rayon sakini Tofiq Qasımlı məsuliyyətə cəlb olunub.
Müvafiq qərarla T.Qasımlı inzibati qaydada həbs edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре