Sosial şəbəkədə qeyri-etik paylaşımlar edən şəxs həbs edilib

Sosial şəbəkələrdə cəmiyyətə qarşı hörmətsizlik, mənəvi dəyərlərə uyğun olmayan qeyri-etik paylaşımlar edən şəxs müəyyəm olunaraq saxlanılıb.

Day.Az-ın yerli müxbiri xəbər verir ki, polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir nəticəsində 2002-ci il təvəllüdlü, "Tofi" ləqəbli Yevlax rayon sakini Tofiq Qasımlı məsuliyyətə cəlb olunub.

 

Müvafiq qərarla T.Qasımlı inzibati qaydada həbs edilib.