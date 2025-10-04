https://news.day.az/azerinews/1785570.html Bakıda nəhəng gəmi inşa edilir - VİDEO Bakıda nəhəng gəmi inşa edilir. Day.Az AZTV-yə istinadən xəbər verir ki, gəmidə işlərin 70 faizi yekunlaşıb. Gəminin gövdə hissəsinin inşası başa çatıb. Boru sistemləri üzrə 80 faizdən çox, elektrik sistemləri üzrə 70 faizdən çox iş tamamlanıb. Gəmi 100 sərnişin, 56 sistern tipli vaqon və 50 TIR daşımaq imkanına malikdir.
Bakıda nəhəng gəmi inşa edilir - VİDEO
Bakıda nəhəng gəmi inşa edilir.
Day.Az AZTV-yə istinadən xəbər verir ki, gəmidə işlərin 70 faizi yekunlaşıb.
Gəminin gövdə hissəsinin inşası başa çatıb. Boru sistemləri üzrə 80 faizdən çox, elektrik sistemləri üzrə 70 faizdən çox iş tamamlanıb.
Gəmi 100 sərnişin, 56 sistern tipli vaqon və 50 TIR daşımaq imkanına malikdir.
Gəmidən görüntüləri təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре