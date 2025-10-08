https://news.day.az/azerinews/1786671.html Bu qəsəbənin qaz təchizatında fasilə yaranacaq Şağan qəsəbəsinin qaz təchizatında məhdudiyyət olacaq Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb.
Bu qəsəbənin qaz təchizatında fasilə yaranacaq
Şağan qəsəbəsinin qaz təchizatında məhdudiyyət olacaq
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb.
Bildirilib ki, orta təzyiqli qaz kəmərinin dayaqlar üzərinə qaldırılması məqsədilə 09.10.2025-ci il tarixdə saat 10:00-dan işlər tamamlananadək Şağan qəsəbəsini qazla təmin edən orta təzyiqli xəttdə qaz təchizatı dayandırılacaq.
Qaz təchizatı dayandırılan müddətdə Xəzər rayonunun Şağan qəsəbəsinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре