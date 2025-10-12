Azərbaycanlı alpinistin uğurundan bəhs edən film beynəlxalq idman kinofestivalının qalibi olub

İtaliyanın Milan şəhərində keçirilən beynəlxalq idman kinofestivalı - FICTS-də Arzu Urşanın "Arzunun ardınca" (Following the Dream) filmi "Documentary - Individual Sport" kateqoriyasının qalibi olub.

Bu barədə Day.Az-а Gənclər və İdman Nazirliyindən məlumat verilib.

 

Bildirilib ki, nazirliyin dəstəyi ilə çəkilmiş və avqustun 8-də Bakıda təqdimatı keçirilmiş sənədli film alpinist Elmira Aslanovanı Everest zirvəsinə aparan yoldan bəhs edir.