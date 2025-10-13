Tramp Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi haqqında: “Bu, həqiqətən də inanılmazdır”
ABŞ Prezidenti Donald Tramp xüsusilə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini qeyd edib.
Day.Az-ın məlumatına görə, bunu Donald Tramp Şarm əl-Şeyx Sülh Sammitində Prezident İlham Əliyevə müraciətində deyib.
Tramp bildirib ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında 30 ildən artıq davam edən müharibə dayandırılıb. O, bu ilin avqustunda Oval kabinetdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla keçirilən görüşü xatırladaraq, hər iki liderə təşəkkürünü ifadə edib.
"Biz görüşü bitirəndə - cəmi bir saat sonra - onlar qucaqlaşdılar. İndi isə onlar dostdurlar və əla münasibətləri var. Buna görə də hər ikinizə təşəkkür edirəm. Bu, həqiqətən inanılmazdır", - Tramp vurğulayıb.
