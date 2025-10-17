https://news.day.az/azerinews/1788964.html İsveç milli komandasının yeni baş məşqçisi müəyyənləşəcək İsveç milli komandasının yeni baş məşqçisi müəyyənləşmək üzrədir. Day.Az xəbər verir ki,yığmanı çalışdırmağa əsas namizəd Qrem Potterdir. Federasiya ingiltərəli mütəxəssislə anlaşmağa yaxındır. Təyinatın növbəti həftə rəsmiləşəcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, İsveç Futbol Federasiyası Yon Dal Tomassonla yollarını ayırıb.
İsveç milli komandasının yeni baş məşqçisi müəyyənləşəcək
İsveç milli komandasının yeni baş məşqçisi müəyyənləşmək üzrədir.
Day.Az xəbər verir ki,yığmanı çalışdırmağa əsas namizəd Qrem Potterdir.
Federasiya ingiltərəli mütəxəssislə anlaşmağa yaxındır. Təyinatın növbəti həftə rəsmiləşəcəyi gözlənilir.
Qeyd edək ki, İsveç Futbol Federasiyası Yon Dal Tomassonla yollarını ayırıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре