Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin Himayəçilər Şurasının növbəti iclası keçirilib
Oktyabrın 20-də Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin Himayəçilər Şurasının 5-ci iclası keçirilib.
Elm və Təhsil Nazirliyindən Day.Az-a verilən məlumata görə, iclasda ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyə Ali Təhsil Şurasının (YÖK) sədri Erol Özvarın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti, o cümlədən Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin fəaliyyətində iştirak edən Hacettepe Universiteti, İstanbul Texniki Universiteti (İTÜ) və Orta Doğu Texniki Universitetinin (ODTÜ) rektorları iştirak ediblər.
İclas çərçivəsində Türkiyə - Azərbaycan Universitetinin illik hesabatı, eləcə də gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə edilib. İclas iştirakçıları sözügedən universitetin fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi və ikitərəfli əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparıblar.
Daha sonra elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev, Ali Təhsil Şurasının sədri Erol Özvar cari ildə Türkiyə-Azərbaycan Universitetinə qəbul olunmuş tələbələrlə də görüşüb.
