İspaniyada Qurban Qurbanova maraqlı SÜRPRİZ yaşatdılar - VİDEO İspaniyada baş məşqçi Qurban Qurbanov üçün maraqlı bir sürpriz təşkil olunub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, türkiyəli idman blogeri Recep Kaya dünyanın müxtəlif ölkələrindən toplanan azarkeş mesajlarını Qurban Qurbanova təqdim edib.
Sosial şəbəkələrdə yayılan kadrlarda blogerin azərbaycanlı mütəxəssisə göstərdiyi hörmət və rəğbət də xüsusi diqqət çəkib.
Qurban Qurbanov həmin görüntüləri izləyərkən kövrəlib.
