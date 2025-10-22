https://news.day.az/azerinews/1790096.html Bakı–Ağstafa–Bakı istiqaməti üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC artan sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə 25 noyabrda Bakı-Ağstafa, 26 noyabrda isə Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edir. Bu barədə Day.Az-a ADY-dən bildirilib.
Bakı–Ağstafa–Bakı istiqaməti üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib
"Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC artan sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə 25 noyabrda Bakı-Ağstafa, 26 noyabrda isə Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edir.
Bu barədə Day.Az-a ADY-dən bildirilib.
Eyni zamanda, 29 sentyabrdan fəaliyyətdə olan həftəiçi Bakı-Ağstafa-Bakı əlavə reysləri və gündəlik Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə səfər etmək mümkündür.
Biletləri dəmiryol kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya "ADY Mobile" tətbiqindən əldə etmək olar.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре