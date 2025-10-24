https://news.day.az/azerinews/1790507.html Arbitraj institutları və yerli məhkəmələr arasında əməkdaşlıq vacibdir - Fərid Əhmədov Müəyyən qanunların tətbiqindəki fərqləri bilirik. 200 ildir ki, beynəlxalq hüquqda arbitraj məsələlər müzakirə olunur. Day.Az Trend xəbər verir ki, bunu Ədliyyə naziri Fərid Əhmədov Bakı Arbitraj Mərkəzinin açılış mərasiminə çıxışı zamanı bildirib. Nazir deyib ki, müzakirələr birbaşa özəl hüquqa təsir edib:
Müəyyən qanunların tətbiqindəki fərqləri bilirik. 200 ildir ki, beynəlxalq hüquqda arbitraj məsələlər müzakirə olunur.
Day.Az Trend xəbər verir ki, bunu Ədliyyə naziri Fərid Əhmədov Bakı Arbitraj Mərkəzinin açılış mərasiminə çıxışı zamanı bildirib.
Nazir deyib ki, müzakirələr birbaşa özəl hüquqa təsir edib:
"Artbitraj institutları ilə yerli məhkəməıər arasınsa əməkdaşlıq, bilik mübadiləsi, intellektual qarşılıqlı dəstək olmalıdır".
Nazir vurğulayıb ki, biz arbitraj qərarlarının tətbiqinə hazırıq.
