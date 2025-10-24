https://news.day.az/azerinews/1790521.html Arbitraj haqqında qərar qəbul edilməsi məhkəmə sistemində daha geniş islahatların başlamasına təkan verib - Araz Poladov Qanunvericilikdə Arbitraj haqqında qərar qəbul edilməsi məhkəmə sistemində daha geniş islahatların başlamasına təkan verib
Qanunvericilikdə Arbitraj haqqında qərar qəbul edilməsi məhkəmə sistemində daha geniş islahatların başlamasına təkan verib
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Bakı Arbitraj Mərkəzinin açılış mərasimindəki çıxışı zamanı Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının Qanunvericilik və Hüquq Siyasəti şöbəsinin tərkibində Qanunvericiliyin İnkişafı sektorunun müdiri Araz Poladov deyib.
O, qeyd edib ki, Arbitraj mərkəzinin yaradılması Azərbaycan tarixində vacib səhifələrdən biridir.
"Bu mərkəzin etimad olunan institutlardan birinə çevriləcəyinə ümid edirik".
