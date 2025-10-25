Bakı metrosunda İNSİDENT

Bakı metrosunda insident olub.

Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, metronun "Koroğlu" stansiyasında qeydə alınıb.

Platformada bir qrup vətəndaş arasında insident yaranıb və onlar səs-küy salıblar.

Hadisəyə polis əməkdaşları müdaxilə edib. İnsident törədən 4 nəfər saxlanılaraq, polis şöbəsinə aparılıb.

Məhkəmənin qərarı ilə, onların hər biri barəsində 30 gün müddətinə inzibati həbs cəzası təyin edilib.
 