https://news.day.az/azerinews/1790753.html Bakı metrosunda İNSİDENT - Həbs edilənlər var Bakı metrosunda insident olub. Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, metronun "Koroğlu" stansiyasında qeydə alınıb. Platformada bir qrup vətəndaş arasında insident yaranıb və onlar səs-küy salıblar. Hadisəyə polis əməkdaşları müdaxilə edib. İnsident törədən 4 nəfər saxlanılaraq, polis şöbəsinə aparılıb.
Məhkəmənin qərarı ilə, onların hər biri barəsində 30 gün müddətinə inzibati həbs cəzası təyin edilib.
Bakı metrosunda İNSİDENT - Həbs edilənlər var
Bakı metrosunda insident olub.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, metronun "Koroğlu" stansiyasında qeydə alınıb.
Platformada bir qrup vətəndaş arasında insident yaranıb və onlar səs-küy salıblar.
Hadisəyə polis əməkdaşları müdaxilə edib. İnsident törədən 4 nəfər saxlanılaraq, polis şöbəsinə aparılıb.
Məhkəmənin qərarı ilə, onların hər biri barəsində 30 gün müddətinə inzibati həbs cəzası təyin edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре