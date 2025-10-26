Fırtınaya görə 80 mindən çox ev işıqsız qaldı
Avstraliyada oktyabrın 26-da baş verən güclü dolu fırtınası nəticəsində 81,500-dən çox ev işıqsız qalıb.
Day.Az xəbər verir ki, Brisbane və Ipswich şəhərlərində təxminən 66,000 evin elektrik enerjisi kəsilib.
Digər bölgələrdə də, məsələn, Toowoomba, South Burnett, North Burnett və Gympiedə də elektrik kəsintiləri yaşanıb.
Fırtına nəticəsində elektrik xətləri zədələnib, ağaclar aşıb və daşqınlar baş verib. Energetika şirkəti "Energex"sakinləri təhlükəsizlik məqsədilə aşmış elektrik xətlərindən uzaq durmağa çağırıb və təhlükəsiz şərait yarandığı halda təmir işlərinə başlanacağı bildirilib.
Qeyd edək ki, fırtına həmçinin "Suncorp Stadionunda" keçirilən Samoa-Tonga matçının dayandırılmasına səbəb olub.
