"Yuventus" yeni baş məşqçi axtarır
"Yuventus"un baş məşqçisi İqor Tudor yaxın zamanda postunu itirə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.
Məlumata görə, Turin təmsilçisi dünən A Seriyası oyununda "Latsio"ya 0:1 hesabı ilə məğlub olub. Bu, komandanın ardıcıl üçüncü məğlubiyyətidir.
Turinlilər ümumilikdə isə səkkiz oyundur ki, qələbə qazana bilmir.
