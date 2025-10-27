"Yuventus" yeni baş məşqçi axtarır

"Yuventus"un baş məşqçisi İqor Tudor yaxın zamanda postunu itirə bilər.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.

 

Məlumata görə, Turin təmsilçisi dünən A Seriyası oyununda "Latsio"ya 0:1 hesabı ilə məğlub olub. Bu, komandanın ardıcıl üçüncü məğlubiyyətidir.

Turinlilər ümumilikdə isə səkkiz oyundur ki, qələbə qazana bilmir.