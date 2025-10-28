https://news.day.az/azerinews/1791335.html Güclü zəlzələ canlı yayımda belə hiss edildi - VİDEO Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Türkiyənin Balıkəsir Sındırgı bölgəsində 6,1 bal gücündə zəlzələ baş verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, baş verən zəlzələ ətraf əyalətlərdə də hiss edilib. Zəlzələ "TGRT News" kanalının studiyasında da canlı yayımda qeydə alınıb.
Güclü zəlzələ canlı yayımda belə hiss edildi - VİDEO
Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Türkiyənin Balıkəsir Sındırgı bölgəsində 6,1 bal gücündə zəlzələ baş verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, baş verən zəlzələ ətraf əyalətlərdə də hiss edilib. Zəlzələ "TGRT News" kanalının studiyasında da canlı yayımda qeydə alınıb.
Jurnalistlər Negahan Alçı, Fatih Atik, Fuat Uğur, Şamil Tayyar və Cem Küçük zəlzələni canlı olaraq yaşayıblar.
Panika anları belə lentə alınıb.Həmin anları təqdim edirik:
