Lalə Azərtaşın bənzəri ortaya çıxdı - VİDEO
Tanınmış aparıcı Lalə Azərtaş sosial mediada yayılan görüntülərlə yenidən gündəmə gəlib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə aparıcıya çox bənzəyən gənc bir qızın videosu sürətlə yayılıb. İzləyicilər gənc xanımla Lalə Azərtaşın oxşarlığına təəccübləniblər.
Məlumata görə, sözügedən qızla Lalə Azərtaşın görüşməsi də baş tutub və bu anlar izləyicilər arasında böyük maraq doğurub.
İzləyicilər sosial mediada "iki damla su kimi oxşayırlar", "sanki eyni insan" kimi şərhlər yazaraq paylaşımı viral ediblər.
