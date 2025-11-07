Prezident İlham Əliyev bir qrup hərbçini təltif edib - SƏRƏNCAM
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları təltif edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən:
"Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı" adı ilə:
Teymurov Pəncəli Nurməmməd oğlu - gizir (ölümündən sonra)
"Azərbaycan Bayrağı" ordeni ilə
Ələsgərov Əlvan Əsədulla oğlu - 3-cü dərəcəli kapitan
2-ci dərəcəli "Rəşadət" ordeni ilə
Abbasəliyev Yasin Yusif oğlu - polkovnik
3-cü dərəcəli "Rəşadət" ordeni ilə
İslamzadə Namiq Sərəfruz oğlu - general-leytenant
Nuriyev Ramin Sabir oğlu - polkovnik
Əmirov Zakir Oruc oğlu - polkovnik-leytenant
2-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə
Babayev Aqil İnşallah oğlu - general-mayor
Məmmədov Əyyub Vəli oğlu - general-mayor
3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə
Həsənov Arif Həsən oğlu - general-mayor
İbrahimov Elmir Zülfüqar oğlu - general-mayor
Kazımov Elnur Sadıq oğlu - general-mayor
Nəbiyev Ceyhun Həsən oğlu - general-mayor
Niftullayev Zaur Rəşid oğlu - general-mayor
Abdulxalıqov İlqar Səftər oğlu - polkovnik
Alıyev Fuad Məhəmmədəli oğlu - polkovnik
Bağırov Vüsal Fazil oğlu - polkovnik
Dəmirov Rüstəm Nadir oğlu - polkovnik
Dünyamalıyev Əziz Dünyamalı oğlu - polkovnik
Əsədullayev Asif Azadxan oğlu - polkovnik
Gözəlov Bəxtiyar Telman oğlu - polkovnik
Həsənov Anar Məmmədzadə oğlu - polkovnik
Xəlilov Ramil Vəlixan oğlu - polkovnik
İbrahimov İbrahim Əzizağa oğlu - polkovnik
İbrahimov Şəhadət Əlövsət oğlu - polkovnik
Qəhrəmanov Şahin Orduxan oğlu - polkovnik
Məmmədov İntiqam Qəhrəman oğlu - polkovnik
Mirzəyev Anar Mehman oğlu - polkovnik
Soltanov Bağır Eyvaz oğlu - polkovnik
Sulxayev Aslan Əlixan oğlu - polkovnik
Yusibov Zəfər Qəzənfər oğlu - polkovnik
Ağamalıyev Teymur Ələsgər oğlu - polkovnik-leytenant
Ələkbərov Rasim Vahidoviç - 2-ci dərəcəli kapitan
Kərimov Nihad Məmmədhəsən oğlu - polkovnik-leytenant
Məmmədov Rəşad Arif oğlu - polkovnik-leytenant
Siracov Sirac Məmmədağa oğlu - 2-ci dərəcəli kapitan
Zülfüqarov Əli Salman oğlu - polkovnik-leytenant
Abbaszadə Abbas Zahir oğlu - mayor
Əhmədzadə Fuad Nadir oğlu - mayor
Əzimov Cavid İsa oğlu - mayor
Həsənov Mərdalı Mircəlil oğlu - mayor
İsayev Ehtiram Teymur oğlu - mayor
Kələşov Cahangir İlham oğlu - mayor
Əhmədov Pərviz Zahid oğlu - kapitan
"Vətən uğrunda" medalı ilə
Xəlilov Vasif Tofiq oğlu - general-mayor
Allahverdiyev Babək Asəf oğlu - polkovnik
Əlizadə Elqar Məmmədsadıq oğlu - polkovnik
Əsgərov Əliyar Arif oğlu - polkovnik
Əzizov Elvin Tofiq oğlu - polkovnik
Fətullayev İlkin Oruc oğlu - polkovnik
Hacıyev Elçin Akif oğlu - polkovnik
Hüseynov Bəhruz Səməd oğlu - polkovnik
Xəlilov Səməd Adil oğlu - polkovnik
İsmayılov Abasqulu Süleyman oğlu - polkovnik
Kərimov Mehman Abdulla oğlu - polkovnik
Quliyev Vüsal Aslan oğlu - polkovnik
Quliyev Zaur Hikmət oğlu - 1-ci dərəcəli kapitan
Məmmədov Azər Xutbəddin oğlu - polkovnik
Mirzəyev İntiqam Fərəməz oğlu - polkovnik
Muxtarov Rəşadət Tofiq oğlu - ədliyyə polkovniki
Orucov Mehman Qurbanəli oğlu - polkovnik
Bəhramzadə Məhəmməd Əsəbəli oğlu - polkovnik-leytenant
Əliyev Amid Adil oğlu - polkovnik-leytenant
Həsənov Elşən Rövşən oğlu - polkovnik-leytenant
Həsənov Elvin Asif oğlu - polkovnik-leytenant
Hüseynov Sabit Vəkil oğlu - polkovnik-leytenant
İbrahimov Tural Hikmət oğlu - polkovnik-leytenant
Qurbanəliyev Sərxan Zülfüqar oğlu - polkovnik-leytenant
Manafov Ağabala Elşad oğlu - polkovnik-leytenant
Məmmədov Rüfət Firudin oğlu - polkovnik-leytenant
Mürsəlov Şirəli Rizvan oğlu - polkovnik-leytenant
Rzayev Rafiq Qurban oğlu - polkovnik-leytenant
Salmanov Rafael Faiq oğlu - polkovnik-leytenant
Zeynalov Heydər Teymur oğlu - polkovnik-leytenant
Abdullayev Aqşin İsmayıl oğlu - mayor (ölümündən sonra)
Cəfərov Heydər Əkrəm oğlu - mayor
Əhmədov Elmin Tanırverdi oğlu - mayor
Əmirov Əfqan Fəxrəddin oğlu - mayor
Hacəliyev Şahin Hacəli oğlu - mayor
Hacıyev Teymur Ədalət oğlu - ehtiyatda olan mayor
İsmayılov Nicat İlyas oğlu - mayor
Məmmədov Vaqif Alxalovoviç - mayor
Rüstəmov Coşqun Rüfət oğlu - mayor
Səfərov Həsən İlqar oğlu - mayor
Şahbazzadə Səlim Elman oğlu - mayor
Tapdıqov Pərviz Ələkbər oğlu - mayor
Vəliyev Elçin Vəli oğlu - 3-cü dərəcəli kapitan
Abbasov Hüseyn Rizvan oğlu - kapitan
Abutalıbov Ramil Yaşar oğlu - kapitan
Əliyev Fəqan Ramiz oğlu - kapitan
Əzizli Ziya Bəy Əliqismət oğlu - kapitan
Həsənli Arif Fizuli oğlu - kapitan
Həsənli Kəmaləddin Camaləddin oğlu - kapitan
İsmayılov Orxan Elxan oğlu - kapitan
İsmayılov Sahil Fərman oğlu - kapitan
Qədirli Vüqar Ağakərim oğlu - kapitan
Mancanov Abdurəhman Fəxrəddin oğlu - kapitan
Məmmədli Sahil Səfalı oğlu - kapitan
Nəcəfli Damət Elşad oğlu - kapitan
Orucov Emil Alik oğlu - kapitan
Rzayev Məhəbbət Səfiyar oğlu - kapitan
Salahov Vaqif Əliyar oğlu - kapitan
Sarıyev Sabutay Asif oğlu - kapitan
Şakirov Sərvət Seyid oğlu - kapitan
Ağazadə Məlik Mehman oğlu - baş leytenant
Dədəkişiyev Cavid Gülbaba oğlu - baş leytenant (ölümündən sonra)
Haşımlı Tural Əbdül oğlu - baş leytenant (ölümündən sonra)
Həsənov Firudin Valeh oğlu - baş leytenant
Həsənov Xəyyam Asif oğlu - baş leytenant
Həsənov Ziya Niyazi oğlu - baş leytenant (ölümündən sonra)
İbayev Ağaxan Azər oğlu - baş leytenant
Nəzərov Şahlar Yaşar oğlu - baş leytenant (ölümündən sonra)
Orucəliyev Qabil Əbdüləli oğlu - leytenant (ölümündən sonra)
Şirinov Sahil Həsrət oğlu - leytenant (ölümündən sonra)
Əliyev Kənan Adil oğlu - baş gizir
Kərimov Əhməd Şərif oğlu - baş gizir
Murtuzayev Narvik Minbala oğlu - baş gizir
Niftullayev Vasid Sadiq oğlu - baş gizir
Abdullazadə Nurlan Rasim oğlu - gizir (ölümündən sonra)
Ağayev Rusif İbrahim oğlu - miçman (ölümündən sonra)
Hümmətov Orxan Kazım oğlu - gizir (ölümündən sonra)
Qarayev Dilsuz Məmmədağa oğlu - gizir (ölümündən sonra)
Qasımov İlqar Vüqar oğlu - gizir
Tağıyev Rahim Qara oğlu - gizir (ölümündən sonra)
Zeynallı İlqar Ayaz oğlu - gizir (ölümündən sonra)
Abidov Babək Vəfadar oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)
Baxışov Seymur Qulamhüseyn oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)
Bayramov Sərxan Oqtay oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)
Cavadzadə Şahin Yaşar oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)
Fərəczadə Toğrul Habil oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)
Hüseynov Bəxtiyar Rafayıl oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)
Qasımov Teymur Sabir oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)
Qurbanov Tural Gürşad oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)
Müstəcəbov Orxan Ələsgər oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)
Novruzov Ravil Elman oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)
Səfərov Elimdar Səlimxan oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)
Şeydayev Şeyda Bəslan oğlu - çavuş
Əsgərov Təbriz Hamlet oğlu - kiçik çavuş (ölümündən sonra)
Quliyev Səyyar Qınyaz oğlu - kiçik çavuş (ölümündən sonra)
Məmmədov Elşad Dönməz oğlu - baş əsgər (ölümündən sonra)
Abdullayev Qulam Əbdül oğlu - əsgər
Adilzadə Adil Kamran oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Axundov Əbdülməcid Nadirşah oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Alıyev Vüsal İlham oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Bağırov Emin İmran oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Bağırov Sərxan Azər oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Bağırzadə Firdovsi Əliş oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Bayramov Şulan Bayram oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Cəbrayılov Ömər Məzahir oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Cəfərov Zakir Nazim oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Dadaşov Tural Sabir oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Daşdəmirov Xəyyam Məhəmməd oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Dəmirli Altun Fərman oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Dəmirli Hüseyn Zeynal oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Əliyev Orxan Məhəmməd oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Əsgərli Nurlan Bayram oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Əzizzadə Xaliq Həsən oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Hacıağayev Cabbarxan İlham oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Hüseynov Ayaz Ələkbər oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Xeyirbəyov Əmiraslan Xəlil oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
İbrahimov Mahmud Azər oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
İslamov Əlizaman Fərrux oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
İsmayılov Nazim Əfqan oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Qasımov Nurlan Cəmil oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Qasımov Teymur Mikayıl oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Qayıbov Elvin Sədrəddin oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Qədimov Zülfü Rəhim oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Quliyev Mahir Qadir oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Qurbanlı Fəxrəddin Seyfəddin oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Məmmədov Murad Vaqif oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Məmmədov Ülvin Camaləddin oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Mirzəyev Elvin Azadxan oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Mirzəyev Mahir Sabir oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Mirzəyev Məhəbbət Ədalət oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Mirzəyev Nurəddin Etimad oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Muradov Rizvan Telman oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Mustafazadə Elçin Arif oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Nəsirov Röyal İmran oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Niftalılı Rəşad Şakir oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Novruzov Fəraim Nadir oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Nurayev Rəvan İsmayıl oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Səmədov Elşən Səlim oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Süleymanov Vüqar Natiq oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Şirəliyev Kamran Faiq oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Vahabzadə Mikayıl Yaqub oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Zəkərəyev Nazim Nadir oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
"İgidliyə görə" medalı ilə
Xankişiyev İlqar İmran oğlu - polkovnik
Sulxayev Rəfail Əli oğlu - polkovnik
Eybalıyev Bəhmən Mirzə oğlu - polkovnik-leytenant
Əliyev Afiq Əli oğlu - polkovnik-leytenant
İbrahimov Adil İbrahim oğlu - polkovnik-leytenant
Məmmədov Mehman Rüstəm oğlu - polkovnik-leytenant
Məmmədov Sərxan Süleyman oğlu - polkovnik-leytenant
Nəsirov Sabir Səbran oğlu - polkovnik-leytenant
Tarverdiyev Hilal Əjdər oğlu - polkovnik-leytenant
Abuşov Elşad Ərzulla oğlu - mayor
Eynullayev Ruslan Həzrətəli oğlu - mayor
Səmədov Mirhaşim Nəcəfəli oğlu - mayor
Əfəndiyev Coşqun Səlim oğlu - kapitan
Hüseyinli Toğrul Sahib oğlu - kapitan
Əsgərov Sunay Tağı oğlu - baş leytenant
Məhərrəmov Nurlan Sahib oğlu - baş leytenant
Nəsibli Xəzər İntiqam oğlu - baş leytenant
Şirəlizadə Elsevər Zabit oğlu - baş leytenant
Yaqubov Hümbət Arzu oğlu - baş leytenant
Əliyev Ceyhun Alxan oğlu - leytenant
Quluyev Etibar Nizami oğlu - leytenant
Cəfərov Asif Kamil oğlu - gizir
Hüseynov Kamran Davud oğlu - gizir
Bozuyev Yalçın Bəylər oğlu - baş çavuş
Əliyev Emil Ehtiram oğlu - baş çavuş
Həsənov Şamo Lütviyar oğlu - çavuş
Məmmərzəyev Məhəmməd Murğuz oğlu - əsgər
"Cəsur döyüşçü" medalı ilə
Səfərli Ramil Fərman oğlu - polkovnik
Əlizadə Nihad Bəhman oğlu - mayor
Hüseynov Vüqar Vidadi oğlu - mayor
Kərimov Anar Hidayət oğlu - mayor
Quliyev Vüqar Məhəmməd oğlu - mayor
Rəsulzadə Rəsul Cavid oğlu - mayor
Səfərov İsmayıl Talıb oğlu - mayor
Hüseynli Etibar Cavid oğlu - kapitan
Quliyev Qadir Famil oğlu - kapitan
Musazadə Elçin İsa oğlu - kapitan
Nəsirli Laçın Çingiz oğlu - kapitan
Abdullayev Aslan Mətləb oğlu - baş leytenant
Nəcəfov Asif Malik oğlu - baş leytenant
Ocaxverdiyev Nemət Nazim oğlu - baş leytenant
Bağırov Nemət Xanlar oğlu - leytenant
Əlizadə Emil Zaur oğlu - leytenant
Qarayev Səddam Abdulhəmid oğlu - baş gizir
Həsənov Röyam Famil oğlu - gizir
Əhmədov Qurban Vidadi oğlu - baş çavuş
Qasımov Akif Engels oğlu - çavuş
Yusibov Qiyas Əliyusif oğlu - çavuş
Abuzərov Müslüm Şahin oğlu - kiçik çavuş
Əliyev Elmar Cavanşir oğlu - əsgər
"Döyüşdə fərqlənməyə görə" medalı ilə
Əliyev Hüseyn İsbəndiyar oğlu - tibb xidməti polkovniki
Əhmədov Cavid Sevindik oğlu - polkovnik-leytenant
İbrahimov Emin Fətəli oğlu - polkovnik-leytenant
Cəfərli Ayaz Qorxmaz oğlu - mayor
Gözəlov Əlqəm Əhəd oğlu - mayor
Hüseynli Tural Fərhad oğlu - mayor
Hüseynov Mansur Samit oğlu - mayor
Mustafayev Vaqif Nemət oğlu - mayor
Həsənli Sənan Rəşid oğlu - kapitan
Hüseynzadə Ülvi Elçin oğlu - kapitan
Nəsirli Cavad Cəlal oğlu - kapitan
Qurbanov Fərman Beybala oğlu - baş leytenant
Məmmədov Kamran Lətif oğlu - baş leytenant
Alyarov Elman Məhərrəm oğlu - leytenant
Əliyev Orxan Əliyar oğlu - leytenant
Qafarov Nazim Mehman oğlu - baş gizir
Qurbanov Əli Yadigar oğlu - baş gizir
Əskər-zadə Yadigar Fərhad oğlu - gizir
Kərimov Rauf Yusif oğlu - gizir
Muradov Rahim Rəfail oğlu - gizir
Musayev Vüqar Arif oğlu - gizir
Novruzov Elmidar Mehman oğlu - gizir
Əzizov Rahib Müslüm oğlu - çavuş
Səmədov Səməd Şəmsəddin oğlu - çavuş
Əliyev Zaur Qoca oğlu - əsgər
Mirzəyev Dəyanət Səxavət oğlu - əsgər
Şirəliyev Ramiz Əkbər oğlu - əsgər
"Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə
Aslanov Rüfət Talıb oğlu - polkovnik
Atakişiyev Məzahir Mirzə oğlu - polkovnik
Bayramov Vüqar Əsəd oğlu - polkovnik
Əliyev Mütəllim Rəhim oğlu - polkovnik
Əzizov Yengibar Səmənd oğlu - polkovnik
Həbibullahov Seymur Musa oğlu - polkovnik
Məmmədov Yəhya Səməd oğlu - polkovnik
Mövlanov Nizami Bəydəmir oğlu - polkovnik
Nəbiyev Ramil Ramiz oğlu - polkovnik
Paşayev Vüqar Murad oğlu - tibb xidməti polkovniki
Rəhimov Elşən Nütvəli oğlu - polkovnik
Şabanov Mübariz Əziz oğlu - polkovnik
Şıxlinski Vüqar Zakir oğlu - polkovnik
Tarverdiyev Anar Xanverdi oğlu - polkovnik
Abbasov Vüqar Malik oğlu - polkovnik-leytenant
Abdullayev Azər Abazər oğlu - polkovnik-leytenant
Abdullayev Teymur Ağabəy oğlu - polkovnik-leytenant
Axundov Elsevər Elşən oğlu - polkovnik-leytenant
Axundov Rais Nadir oğlu - polkovnik-leytenant
Aslanov Novruz Tacı oğlu - polkovnik-leytenant
Atayev Rusif Elşən oğlu - polkovnik-leytenant
Bayramov Ramil Yusif oğlu - polkovnik-leytenant
Bəxtiyarov Cabir Elman oğlu - polkovnik-leytenant
Cəbrayılov Şəhriyar Vahid oğlu - polkovnik-leytenant
Əmirov Şükür Ağamir oğlu - polkovnik-leytenant
Fətullayev Anar Şahrza oğlu - polkovnik-leytenant
Hadıyev Elman Əbülfət oğlu - polkovnik-leytenant
Hüseynov Əkbər Ənvər oğlu - polkovnik-leytenant
Xoyluyev Vüsal Sərraf oğlu - polkovnik-leytenant
Xudeynatov Elnur Kamal oğlu - polkovnik-leytenant
İskəndərov Elnur Qurban oğlu - polkovnik-leytenant
Quliyev İsmayıl Zirəddin oğlu - polkovnik-leytenant
Maksudov Bəhruz Azər oğlu - polkovnik-leytenant
Məhərrəmov Roman Rafiq oğlu - polkovnik-leytenant
Mərdanov Mərdan Gülbaba oğlu - polkovnik-leytenant
Nəzərov Xəndan Aydın oğlu - polkovnik-leytenant
Səfərov Siyavuş Akif oğlu - polkovnik-leytenant
Şalanov Azər Əli oğlu - polkovnik-leytenant
Zalov Emil Fuad oğlu - polkovnik-leytenant
Zeynalov Ziya Vaqif oğlu - polkovnik-leytenant
Abbaszadə Məiş Sadiq oğlu - mayor
Ağasiyev Rəşad Zeynal oğlu - mayor
Balıyev Turac Vidadi oğlu - mayor
Əbilov Cavid Səyavuş oğlu - mayor
Əliyev Məfdun Tahir oğlu - mayor
Əsgərov Cəlal Elçin oğlu - mayor
Əsgərov Mübariz Tahir oğlu - mayor
Əzizov Asim Əziz oğlu - mayor
Xantəmirov Şamil Şahsəddin oğlu - mayor
İbrahimov Abdal Rafiq oğlu - mayor
İsmixanov Əhmədağa Nürəliyeviç - mayor
Kəlbiyev Rasim Faiq oğlu - mayor
Kərimov Şəhriyar İxtiyar oğlu - mayor
Qarayev Elvin Telman oğlu - mayor
Mamedov Vüqar Əli oğlu - mayor
Namazov Samir İkram oğlu - mayor
Novruzəliyev Pərviz Yaqub oğlu - mayor
Orucov Mahmud Həmid oğlu - mayor
Paşayev Ziyad Məmmədxan oğlu - mayor
Ramazanov Rafiq Gündüz oğlu - mayor
Seyidov Mirməhəmməd Mirəhməd oğlu - mayor
Şərifov Nadir Tahir oğlu - mayor
Vəliyev Cəfər Şıxeyib oğlu - mayor
Zamanov Yaşar Yusifəli oğlu - mayor
Abdullayev Cəmil Səxavət oğlu - kapitan
Cəfərov Ayxan Seymur oğlu - kapitan
Əhmədov Rəşadət Fərman oğlu - kapitan
Əliyev Elvin İnqilab oğlu - kapitan
Əliyev Rzali Rəşid oğlu - kapitan
Əsədov Eltun Sərbəst oğlu - kapitan
Heybətli Seymur Hikmət oğlu - kapitan
Hüseynov Pənah Filman oğlu - kapitan
Xəlilov Qəhrəman Tahir oğlu - kapitan
İskəndərov Vüsal Vahid oğlu - kapitan
Kərimov Sabir İlham oğlu - kapitan
Qasımov Röyal Sədrəddin oğlu - kapitan
Məmmədov Kənan Qaryağdı oğlu - kapitan
Məmmədov Məhəmməd Həsən oğlu - kapitan
Muradov Emin İftixar oğlu - kapitan
Namazov İlqar Vüqar oğlu - tibb xidməti kapitanı
Nəsirov Fəhmin Nurəddin oğlu - kapitan
Oruclu Əmiraslan İbrahim oğlu - kapitan-leytenant
Paşayev Fariz Yusif oğlu - kapitan
Rəhmanov Orxan Tofiq oğlu - kapitan
Səfərov Şahin Elsevər oğlu - kapitan
Şalbuzov Nail Çərkəs oğlu - kapitan
Umudov Mehman Adil oğlu - kapitan
Dünyamalıyev Röyal Adil oğlu - baş leytenant
Əliyev Azad Məhəmmədşah oğlu - baş leytenant
Həsənzadə Bünyad Əlibala oğlu - baş leytenant
Həşimov Əfqan Fuad oğlu - baş leytenant
İbrahimli İsa Vidadi oğlu - baş leytenant
Məmmədov Rövşən Üzeyir oğlu - baş leytenant
Muğalov İsa Mahir oğlu - baş leytenant
Paşazadə Heydər Yalçın oğlu - baş leytenant
Soltanov Tural Hərbi oğlu - baş leytenant
Ələkbərov Xəyyam Ələkrəm oğlu - leytenant
Vəliyev Elvin Nizaməddin oğlu - leytenant
Bayramov Tahir Pirnazar oğlu - baş gizir
Əmirov Tərzan Oktay oğlu - baş gizir
Hacıyev Kənan Kamran oğlu - baş gizir
Həsənov Asəf Müslüm oğlu - baş gizir
Həsənov Babək Ataş oğlu - baş gizir
Hüseynov Amil Adil oğlu - baş gizir
Hüseynov Pərvin Elxan oğlu - baş gizir
Məmmədov Baxşalı İdris oğlu - baş gizir
Muxtarlı Tərlan Ataş oğlu - baş gizir
Ovçiyev İlkin Müzaməddin oğlu - baş gizir
Rəşidov Mənsur Tahir oğlu - baş gizir
Səfərov Cavidan Fərhad oğlu - baş gizir
Sultanov Yusif Seyfəddin oğlu - baş gizir
Vəlişov Mərdan Vaqif oğlu - baş gizir
Abbaslı Kənan Rasim oğlu - gizir
Abbasov Elvin İlham oğlu - gizir
Alıyev Elmir İlqar oğlu - gizir
Alıyev Elmir Pərviz oğlu - gizir
Dövlətov Ramid Balaxan oğlu - gizir
Əlizadə Cavid Balayar oğlu - gizir
Əlizadə Rəşad Allahqulu oğlu - gizir
Əmirov Namiq Əmir oğlu - gizir
Fətəliyev Xanlar Barat oğlu - miçman
Xəlilov Yolçu Qorçu oğlu - gizir
Xidirov Yəhya Rasim oğlu - gizir
İsgəndərov Bəhruz Allahverdi oğlu - gizir
Quliyev Bahadur Məmməd oğlu - gizir
Mehdiyev Vüqar Qədir oğlu - gizir
Məmmədov Ravid Rantik oğlu - gizir
Mikaylov Elşad İsrayıl oğlu - gizir
Niftəliyev Əhməd Sahib oğlu - gizir
Pəncəliyev Təbriz Sərdar oğlu - gizir
Sadıqov Xəqani Akif oğlu - gizir
Şahmuradov Rəşad Dilşad oğlu - gizir
Tarıverdiyev Rahib Razin oğlu - gizir
Allahyarlı Ayxan Şöhrəd oğlu - baş çavuş
Kiçibəyov Elvin Yüzbəy oğlu - baş çavuş
Musayev Musa Mirzalı oğlu - baş çavuş
Yaqubov Şəhriyar Əflatun oğlu - baş çavuş
Alışov Pünhan Vidadi oğlu - çavuş
Allahverdiyev Əli Mehman oğlu - çavuş
Cəfərov Elgün Adışirin oğlu - çavuş
İsayev İskəndər Sevindik oğlu - çavuş
Kazımov Rəvan Fərhad oğlu - çavuş
Abbasov Elvin Bəylər oğlu - kiçik çavuş
Qasımov Eyvaz Arzuman oğlu - istefada olan kiçik çavuş
Alagözov Fərrux Mikayıl oğlu - baş əsgər
Cəbrayılov Elçin Tufan oğlu - əsgər
Tapdıqov Ziyaməddin Akif oğlu - əsgər
Usubov Araz Afis oğlu - əsgər.
