Prezident İlham Əliyev bir qrup hərbçini təltif edib

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları təltif edilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən:

"Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı" adı ilə:

Teymurov Pəncəli Nurməmməd oğlu - gizir (ölümündən sonra)

"Azərbaycan Bayrağı" ordeni ilə

Ələsgərov Əlvan Əsədulla oğlu - 3-cü dərəcəli kapitan

2-ci dərəcəli "Rəşadət" ordeni ilə

Abbasəliyev Yasin Yusif oğlu - polkovnik

3-cü dərəcəli "Rəşadət" ordeni ilə

İslamzadə Namiq Sərəfruz oğlu - general-leytenant

Nuriyev Ramin Sabir oğlu - polkovnik

Əmirov Zakir Oruc oğlu - polkovnik-leytenant

2-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə

Babayev Aqil İnşallah oğlu - general-mayor

Məmmədov Əyyub Vəli oğlu - general-mayor

3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə

Həsənov Arif Həsən oğlu - general-mayor

İbrahimov Elmir Zülfüqar oğlu - general-mayor

Kazımov Elnur Sadıq oğlu - general-mayor

Nəbiyev Ceyhun Həsən oğlu - general-mayor

Niftullayev Zaur Rəşid oğlu - general-mayor

Abdulxalıqov İlqar Səftər oğlu - polkovnik

Alıyev Fuad Məhəmmədəli oğlu - polkovnik

Bağırov Vüsal Fazil oğlu - polkovnik

Dəmirov Rüstəm Nadir oğlu - polkovnik

Dünyamalıyev Əziz Dünyamalı oğlu - polkovnik

Əsədullayev Asif Azadxan oğlu - polkovnik

Gözəlov Bəxtiyar Telman oğlu - polkovnik

Həsənov Anar Məmmədzadə oğlu - polkovnik

Xəlilov Ramil Vəlixan oğlu - polkovnik

İbrahimov İbrahim Əzizağa oğlu - polkovnik

İbrahimov Şəhadət Əlövsət oğlu - polkovnik

Qəhrəmanov Şahin Orduxan oğlu - polkovnik

Məmmədov İntiqam Qəhrəman oğlu - polkovnik

Mirzəyev Anar Mehman oğlu - polkovnik

Soltanov Bağır Eyvaz oğlu - polkovnik

Sulxayev Aslan Əlixan oğlu - polkovnik

Yusibov Zəfər Qəzənfər oğlu - polkovnik

Ağamalıyev Teymur Ələsgər oğlu - polkovnik-leytenant

Ələkbərov Rasim Vahidoviç - 2-ci dərəcəli kapitan

Kərimov Nihad Məmmədhəsən oğlu - polkovnik-leytenant

Məmmədov Rəşad Arif oğlu - polkovnik-leytenant

Siracov Sirac Məmmədağa oğlu - 2-ci dərəcəli kapitan

Zülfüqarov Əli Salman oğlu - polkovnik-leytenant

Abbaszadə Abbas Zahir oğlu - mayor

Əhmədzadə Fuad Nadir oğlu - mayor

Əzimov Cavid İsa oğlu - mayor

Həsənov Mərdalı Mircəlil oğlu - mayor

İsayev Ehtiram Teymur oğlu - mayor

Kələşov Cahangir İlham oğlu - mayor

Əhmədov Pərviz Zahid oğlu - kapitan

"Vətən uğrunda" medalı ilə

Xəlilov Vasif Tofiq oğlu - general-mayor

Allahverdiyev Babək Asəf oğlu - polkovnik

Əlizadə Elqar Məmmədsadıq oğlu - polkovnik

Əsgərov Əliyar Arif oğlu - polkovnik

Əzizov Elvin Tofiq oğlu - polkovnik

Fətullayev İlkin Oruc oğlu - polkovnik

Hacıyev Elçin Akif oğlu - polkovnik

Hüseynov Bəhruz Səməd oğlu - polkovnik

Xəlilov Səməd Adil oğlu - polkovnik

İsmayılov Abasqulu Süleyman oğlu - polkovnik

Kərimov Mehman Abdulla oğlu - polkovnik

Quliyev Vüsal Aslan oğlu - polkovnik

Quliyev Zaur Hikmət oğlu - 1-ci dərəcəli kapitan

Məmmədov Azər Xutbəddin oğlu - polkovnik

Mirzəyev İntiqam Fərəməz oğlu - polkovnik

Muxtarov Rəşadət Tofiq oğlu - ədliyyə polkovniki

Orucov Mehman Qurbanəli oğlu - polkovnik

Bəhramzadə Məhəmməd Əsəbəli oğlu - polkovnik-leytenant

Əliyev Amid Adil oğlu - polkovnik-leytenant

Həsənov Elşən Rövşən oğlu - polkovnik-leytenant

Həsənov Elvin Asif oğlu - polkovnik-leytenant

Hüseynov Sabit Vəkil oğlu - polkovnik-leytenant

İbrahimov Tural Hikmət oğlu - polkovnik-leytenant

Qurbanəliyev Sərxan Zülfüqar oğlu - polkovnik-leytenant

Manafov Ağabala Elşad oğlu - polkovnik-leytenant

Məmmədov Rüfət Firudin oğlu - polkovnik-leytenant

Mürsəlov Şirəli Rizvan oğlu - polkovnik-leytenant

Rzayev Rafiq Qurban oğlu - polkovnik-leytenant

Salmanov Rafael Faiq oğlu - polkovnik-leytenant

Zeynalov Heydər Teymur oğlu - polkovnik-leytenant

Abdullayev Aqşin İsmayıl oğlu - mayor (ölümündən sonra)

Cəfərov Heydər Əkrəm oğlu - mayor

Əhmədov Elmin Tanırverdi oğlu - mayor

Əmirov Əfqan Fəxrəddin oğlu - mayor

Hacəliyev Şahin Hacəli oğlu - mayor

Hacıyev Teymur Ədalət oğlu - ehtiyatda olan mayor

İsmayılov Nicat İlyas oğlu - mayor

Məmmədov Vaqif Alxalovoviç - mayor

Rüstəmov Coşqun Rüfət oğlu - mayor

Səfərov Həsən İlqar oğlu - mayor

Şahbazzadə Səlim Elman oğlu - mayor

Tapdıqov Pərviz Ələkbər oğlu - mayor

Vəliyev Elçin Vəli oğlu - 3-cü dərəcəli kapitan

Abbasov Hüseyn Rizvan oğlu - kapitan

Abutalıbov Ramil Yaşar oğlu - kapitan

Əliyev Fəqan Ramiz oğlu - kapitan

Əzizli Ziya Bəy Əliqismət oğlu - kapitan

Həsənli Arif Fizuli oğlu - kapitan

Həsənli Kəmaləddin Camaləddin oğlu - kapitan

İsmayılov Orxan Elxan oğlu - kapitan

İsmayılov Sahil Fərman oğlu - kapitan

Qədirli Vüqar Ağakərim oğlu - kapitan

Mancanov Abdurəhman Fəxrəddin oğlu - kapitan

Məmmədli Sahil Səfalı oğlu - kapitan

Nəcəfli Damət Elşad oğlu - kapitan

Orucov Emil Alik oğlu - kapitan

Rzayev Məhəbbət Səfiyar oğlu - kapitan

Salahov Vaqif Əliyar oğlu - kapitan

Sarıyev Sabutay Asif oğlu - kapitan

Şakirov Sərvət Seyid oğlu - kapitan

Ağazadə Məlik Mehman oğlu - baş leytenant

Dədəkişiyev Cavid Gülbaba oğlu - baş leytenant (ölümündən sonra)

Haşımlı Tural Əbdül oğlu - baş leytenant (ölümündən sonra)

Həsənov Firudin Valeh oğlu - baş leytenant

Həsənov Xəyyam Asif oğlu - baş leytenant

Həsənov Ziya Niyazi oğlu - baş leytenant (ölümündən sonra)

İbayev Ağaxan Azər oğlu - baş leytenant

Nəzərov Şahlar Yaşar oğlu - baş leytenant (ölümündən sonra)

Orucəliyev Qabil Əbdüləli oğlu - leytenant (ölümündən sonra)

Şirinov Sahil Həsrət oğlu - leytenant (ölümündən sonra)

Əliyev Kənan Adil oğlu - baş gizir

Kərimov Əhməd Şərif oğlu - baş gizir

Murtuzayev Narvik Minbala oğlu - baş gizir

Niftullayev Vasid Sadiq oğlu - baş gizir

Abdullazadə Nurlan Rasim oğlu - gizir (ölümündən sonra)

Ağayev Rusif İbrahim oğlu - miçman (ölümündən sonra)

Hümmətov Orxan Kazım oğlu - gizir (ölümündən sonra)

Qarayev Dilsuz Məmmədağa oğlu - gizir (ölümündən sonra)

Qasımov İlqar Vüqar oğlu - gizir

Tağıyev Rahim Qara oğlu - gizir (ölümündən sonra)

Zeynallı İlqar Ayaz oğlu - gizir (ölümündən sonra)

Abidov Babək Vəfadar oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)

Baxışov Seymur Qulamhüseyn oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)

Bayramov Sərxan Oqtay oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)

Cavadzadə Şahin Yaşar oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)

Fərəczadə Toğrul Habil oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)

Hüseynov Bəxtiyar Rafayıl oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)

Qasımov Teymur Sabir oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)

Qurbanov Tural Gürşad oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)

Müstəcəbov Orxan Ələsgər oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)

Novruzov Ravil Elman oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)

Səfərov Elimdar Səlimxan oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)

Şeydayev Şeyda Bəslan oğlu - çavuş

Əsgərov Təbriz Hamlet oğlu - kiçik çavuş (ölümündən sonra)

Quliyev Səyyar Qınyaz oğlu - kiçik çavuş (ölümündən sonra)

Məmmədov Elşad Dönməz oğlu - baş əsgər (ölümündən sonra)

Abdullayev Qulam Əbdül oğlu - əsgər

Adilzadə Adil Kamran oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Axundov Əbdülməcid Nadirşah oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Alıyev Vüsal İlham oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Bağırov Emin İmran oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Bağırov Sərxan Azər oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Bağırzadə Firdovsi Əliş oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Bayramov Şulan Bayram oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Cəbrayılov Ömər Məzahir oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Cəfərov Zakir Nazim oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Dadaşov Tural Sabir oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Daşdəmirov Xəyyam Məhəmməd oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Dəmirli Altun Fərman oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Dəmirli Hüseyn Zeynal oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Əliyev Orxan Məhəmməd oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Əsgərli Nurlan Bayram oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Əzizzadə Xaliq Həsən oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Hacıağayev Cabbarxan İlham oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Hüseynov Ayaz Ələkbər oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Xeyirbəyov Əmiraslan Xəlil oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

İbrahimov Mahmud Azər oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

İslamov Əlizaman Fərrux oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

İsmayılov Nazim Əfqan oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Qasımov Nurlan Cəmil oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Qasımov Teymur Mikayıl oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Qayıbov Elvin Sədrəddin oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Qədimov Zülfü Rəhim oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Quliyev Mahir Qadir oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Qurbanlı Fəxrəddin Seyfəddin oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Məmmədov Murad Vaqif oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Məmmədov Ülvin Camaləddin oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Mirzəyev Elvin Azadxan oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Mirzəyev Mahir Sabir oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Mirzəyev Məhəbbət Ədalət oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Mirzəyev Nurəddin Etimad oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Muradov Rizvan Telman oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Mustafazadə Elçin Arif oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Nəsirov Röyal İmran oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Niftalılı Rəşad Şakir oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Novruzov Fəraim Nadir oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Nurayev Rəvan İsmayıl oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Səmədov Elşən Səlim oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Süleymanov Vüqar Natiq oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Şirəliyev Kamran Faiq oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Vahabzadə Mikayıl Yaqub oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

Zəkərəyev Nazim Nadir oğlu - əsgər (ölümündən sonra)

"İgidliyə görə" medalı ilə

Xankişiyev İlqar İmran oğlu - polkovnik

Sulxayev Rəfail Əli oğlu - polkovnik

Eybalıyev Bəhmən Mirzə oğlu - polkovnik-leytenant

Əliyev Afiq Əli oğlu - polkovnik-leytenant

İbrahimov Adil İbrahim oğlu - polkovnik-leytenant

Məmmədov Mehman Rüstəm oğlu - polkovnik-leytenant

Məmmədov Sərxan Süleyman oğlu - polkovnik-leytenant

Nəsirov Sabir Səbran oğlu - polkovnik-leytenant

Tarverdiyev Hilal Əjdər oğlu - polkovnik-leytenant

Abuşov Elşad Ərzulla oğlu - mayor

Eynullayev Ruslan Həzrətəli oğlu - mayor

Səmədov Mirhaşim Nəcəfəli oğlu - mayor

Əfəndiyev Coşqun Səlim oğlu - kapitan

Hüseyinli Toğrul Sahib oğlu - kapitan

Əsgərov Sunay Tağı oğlu - baş leytenant

Məhərrəmov Nurlan Sahib oğlu - baş leytenant

 

Nəsibli Xəzər İntiqam oğlu - baş leytenant

Şirəlizadə Elsevər Zabit oğlu - baş leytenant

Yaqubov Hümbət Arzu oğlu - baş leytenant

Əliyev Ceyhun Alxan oğlu - leytenant

Quluyev Etibar Nizami oğlu - leytenant

Cəfərov Asif Kamil oğlu - gizir

Hüseynov Kamran Davud oğlu - gizir

Bozuyev Yalçın Bəylər oğlu - baş çavuş

Əliyev Emil Ehtiram oğlu - baş çavuş

Həsənov Şamo Lütviyar oğlu - çavuş

Məmmərzəyev Məhəmməd Murğuz oğlu - əsgər

"Cəsur döyüşçü" medalı ilə

Səfərli Ramil Fərman oğlu - polkovnik

Əlizadə Nihad Bəhman oğlu - mayor

Hüseynov Vüqar Vidadi oğlu - mayor

Kərimov Anar Hidayət oğlu - mayor

Quliyev Vüqar Məhəmməd oğlu - mayor

Rəsulzadə Rəsul Cavid oğlu - mayor

Səfərov İsmayıl Talıb oğlu - mayor

Hüseynli Etibar Cavid oğlu - kapitan

Quliyev Qadir Famil oğlu - kapitan

Musazadə Elçin İsa oğlu - kapitan

Nəsirli Laçın Çingiz oğlu - kapitan

Abdullayev Aslan Mətləb oğlu - baş leytenant

Nəcəfov Asif Malik oğlu - baş leytenant

Ocaxverdiyev Nemət Nazim oğlu - baş leytenant

Bağırov Nemət Xanlar oğlu - leytenant

Əlizadə Emil Zaur oğlu - leytenant

Qarayev Səddam Abdulhəmid oğlu - baş gizir

Həsənov Röyam Famil oğlu - gizir

Əhmədov Qurban Vidadi oğlu - baş çavuş

Qasımov Akif Engels oğlu - çavuş

Yusibov Qiyas Əliyusif oğlu - çavuş

Abuzərov Müslüm Şahin oğlu - kiçik çavuş

Əliyev Elmar Cavanşir oğlu - əsgər

"Döyüşdə fərqlənməyə görə" medalı ilə

Əliyev Hüseyn İsbəndiyar oğlu - tibb xidməti polkovniki

Əhmədov Cavid Sevindik oğlu - polkovnik-leytenant

İbrahimov Emin Fətəli oğlu - polkovnik-leytenant

Cəfərli Ayaz Qorxmaz oğlu - mayor

Gözəlov Əlqəm Əhəd oğlu - mayor

Hüseynli Tural Fərhad oğlu - mayor

Hüseynov Mansur Samit oğlu - mayor

Mustafayev Vaqif Nemət oğlu - mayor

Həsənli Sənan Rəşid oğlu - kapitan

Hüseynzadə Ülvi Elçin oğlu - kapitan

Nəsirli Cavad Cəlal oğlu - kapitan

Qurbanov Fərman Beybala oğlu - baş leytenant

Məmmədov Kamran Lətif oğlu - baş leytenant

Alyarov Elman Məhərrəm oğlu - leytenant

Əliyev Orxan Əliyar oğlu - leytenant

Qafarov Nazim Mehman oğlu - baş gizir

Qurbanov Əli Yadigar oğlu - baş gizir

Əskər-zadə Yadigar Fərhad oğlu - gizir

Kərimov Rauf Yusif oğlu - gizir

Muradov Rahim Rəfail oğlu - gizir

Musayev Vüqar Arif oğlu - gizir

Novruzov Elmidar Mehman oğlu - gizir

Əzizov Rahib Müslüm oğlu - çavuş

Səmədov Səməd Şəmsəddin oğlu - çavuş

Əliyev Zaur Qoca oğlu - əsgər

Mirzəyev Dəyanət Səxavət oğlu - əsgər

Şirəliyev Ramiz Əkbər oğlu - əsgər

"Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə

Aslanov Rüfət Talıb oğlu - polkovnik

Atakişiyev Məzahir Mirzə oğlu - polkovnik

Bayramov Vüqar Əsəd oğlu - polkovnik

Əliyev Mütəllim Rəhim oğlu - polkovnik

Əzizov Yengibar Səmənd oğlu - polkovnik

Həbibullahov Seymur Musa oğlu - polkovnik

Məmmədov Yəhya Səməd oğlu - polkovnik

Mövlanov Nizami Bəydəmir oğlu - polkovnik

Nəbiyev Ramil Ramiz oğlu - polkovnik

Paşayev Vüqar Murad oğlu - tibb xidməti polkovniki

Rəhimov Elşən Nütvəli oğlu - polkovnik

Şabanov Mübariz Əziz oğlu - polkovnik

Şıxlinski Vüqar Zakir oğlu - polkovnik

Tarverdiyev Anar Xanverdi oğlu - polkovnik

Abbasov Vüqar Malik oğlu - polkovnik-leytenant

Abdullayev Azər Abazər oğlu - polkovnik-leytenant

Abdullayev Teymur Ağabəy oğlu - polkovnik-leytenant

Axundov Elsevər Elşən oğlu - polkovnik-leytenant

Axundov Rais Nadir oğlu - polkovnik-leytenant

Aslanov Novruz Tacı oğlu - polkovnik-leytenant

Atayev Rusif Elşən oğlu - polkovnik-leytenant

Bayramov Ramil Yusif oğlu - polkovnik-leytenant

Bəxtiyarov Cabir Elman oğlu - polkovnik-leytenant

Cəbrayılov Şəhriyar Vahid oğlu - polkovnik-leytenant

Əmirov Şükür Ağamir oğlu - polkovnik-leytenant

Fətullayev Anar Şahrza oğlu - polkovnik-leytenant

Hadıyev Elman Əbülfət oğlu - polkovnik-leytenant

Hüseynov Əkbər Ənvər oğlu - polkovnik-leytenant

Xoyluyev Vüsal Sərraf oğlu - polkovnik-leytenant

Xudeynatov Elnur Kamal oğlu - polkovnik-leytenant

İskəndərov Elnur Qurban oğlu - polkovnik-leytenant

Quliyev İsmayıl Zirəddin oğlu - polkovnik-leytenant

Maksudov Bəhruz Azər oğlu - polkovnik-leytenant

Məhərrəmov Roman Rafiq oğlu - polkovnik-leytenant

Mərdanov Mərdan Gülbaba oğlu - polkovnik-leytenant

Nəzərov Xəndan Aydın oğlu - polkovnik-leytenant

Səfərov Siyavuş Akif oğlu - polkovnik-leytenant

Şalanov Azər Əli oğlu - polkovnik-leytenant

Zalov Emil Fuad oğlu - polkovnik-leytenant

Zeynalov Ziya Vaqif oğlu - polkovnik-leytenant

Abbaszadə Məiş Sadiq oğlu - mayor

Ağasiyev Rəşad Zeynal oğlu - mayor

Balıyev Turac Vidadi oğlu - mayor

Əbilov Cavid Səyavuş oğlu - mayor

Əliyev Məfdun Tahir oğlu - mayor

Əsgərov Cəlal Elçin oğlu - mayor

Əsgərov Mübariz Tahir oğlu - mayor

Əzizov Asim Əziz oğlu - mayor

Xantəmirov Şamil Şahsəddin oğlu - mayor

İbrahimov Abdal Rafiq oğlu - mayor

İsmixanov Əhmədağa Nürəliyeviç - mayor

Kəlbiyev Rasim Faiq oğlu - mayor

Kərimov Şəhriyar İxtiyar oğlu - mayor

Qarayev Elvin Telman oğlu - mayor

Mamedov Vüqar Əli oğlu - mayor

Namazov Samir İkram oğlu - mayor

Novruzəliyev Pərviz Yaqub oğlu - mayor

Orucov Mahmud Həmid oğlu - mayor

Paşayev Ziyad Məmmədxan oğlu - mayor

Ramazanov Rafiq Gündüz oğlu - mayor

Seyidov Mirməhəmməd Mirəhməd oğlu - mayor

Şərifov Nadir Tahir oğlu - mayor

Vəliyev Cəfər Şıxeyib oğlu - mayor

Zamanov Yaşar Yusifəli oğlu - mayor

Abdullayev Cəmil Səxavət oğlu - kapitan

Cəfərov Ayxan Seymur oğlu - kapitan

Əhmədov Rəşadət Fərman oğlu - kapitan

Əliyev Elvin İnqilab oğlu - kapitan

Əliyev Rzali Rəşid oğlu - kapitan

Əsədov Eltun Sərbəst oğlu - kapitan

Heybətli Seymur Hikmət oğlu - kapitan

Hüseynov Pənah Filman oğlu - kapitan

Xəlilov Qəhrəman Tahir oğlu - kapitan

İskəndərov Vüsal Vahid oğlu - kapitan

Kərimov Sabir İlham oğlu - kapitan

Qasımov Röyal Sədrəddin oğlu - kapitan

Məmmədov Kənan Qaryağdı oğlu - kapitan

Məmmədov Məhəmməd Həsən oğlu - kapitan

Muradov Emin İftixar oğlu - kapitan

Namazov İlqar Vüqar oğlu - tibb xidməti kapitanı

Nəsirov Fəhmin Nurəddin oğlu - kapitan

Oruclu Əmiraslan İbrahim oğlu - kapitan-leytenant

Paşayev Fariz Yusif oğlu - kapitan

Rəhmanov Orxan Tofiq oğlu - kapitan

Səfərov Şahin Elsevər oğlu - kapitan

Şalbuzov Nail Çərkəs oğlu - kapitan

Umudov Mehman Adil oğlu - kapitan

Dünyamalıyev Röyal Adil oğlu - baş leytenant

Əliyev Azad Məhəmmədşah oğlu - baş leytenant

Həsənzadə Bünyad Əlibala oğlu - baş leytenant

Həşimov Əfqan Fuad oğlu - baş leytenant

İbrahimli İsa Vidadi oğlu - baş leytenant

Məmmədov Rövşən Üzeyir oğlu - baş leytenant

Muğalov İsa Mahir oğlu - baş leytenant

Paşazadə Heydər Yalçın oğlu - baş leytenant

Soltanov Tural Hərbi oğlu - baş leytenant

Ələkbərov Xəyyam Ələkrəm oğlu - leytenant

Vəliyev Elvin Nizaməddin oğlu - leytenant

Bayramov Tahir Pirnazar oğlu - baş gizir

Əmirov Tərzan Oktay oğlu - baş gizir

Hacıyev Kənan Kamran oğlu - baş gizir

Həsənov Asəf Müslüm oğlu - baş gizir

Həsənov Babək Ataş oğlu - baş gizir

Hüseynov Amil Adil oğlu - baş gizir

Hüseynov Pərvin Elxan oğlu - baş gizir

Məmmədov Baxşalı İdris oğlu - baş gizir

Muxtarlı Tərlan Ataş oğlu - baş gizir

Ovçiyev İlkin Müzaməddin oğlu - baş gizir

Rəşidov Mənsur Tahir oğlu - baş gizir

Səfərov Cavidan Fərhad oğlu - baş gizir

Sultanov Yusif Seyfəddin oğlu - baş gizir

Vəlişov Mərdan Vaqif oğlu - baş gizir

Abbaslı Kənan Rasim oğlu - gizir

Abbasov Elvin İlham oğlu - gizir

Alıyev Elmir İlqar oğlu - gizir

Alıyev Elmir Pərviz oğlu - gizir

Dövlətov Ramid Balaxan oğlu - gizir

Əlizadə Cavid Balayar oğlu - gizir

Əlizadə Rəşad Allahqulu oğlu - gizir

Əmirov Namiq Əmir oğlu - gizir

Fətəliyev Xanlar Barat oğlu - miçman

Xəlilov Yolçu Qorçu oğlu - gizir

Xidirov Yəhya Rasim oğlu - gizir

İsgəndərov Bəhruz Allahverdi oğlu - gizir

Quliyev Bahadur Məmməd oğlu - gizir

Mehdiyev Vüqar Qədir oğlu - gizir

Məmmədov Ravid Rantik oğlu - gizir

Mikaylov Elşad İsrayıl oğlu - gizir

Niftəliyev Əhməd Sahib oğlu - gizir

Pəncəliyev Təbriz Sərdar oğlu - gizir

Sadıqov Xəqani Akif oğlu - gizir

Şahmuradov Rəşad Dilşad oğlu - gizir

Tarıverdiyev Rahib Razin oğlu - gizir

Allahyarlı Ayxan Şöhrəd oğlu - baş çavuş

Kiçibəyov Elvin Yüzbəy oğlu - baş çavuş

Musayev Musa Mirzalı oğlu - baş çavuş

Yaqubov Şəhriyar Əflatun oğlu - baş çavuş

Alışov Pünhan Vidadi oğlu - çavuş

Allahverdiyev Əli Mehman oğlu - çavuş

Cəfərov Elgün Adışirin oğlu - çavuş

İsayev İskəndər Sevindik oğlu - çavuş

Kazımov Rəvan Fərhad oğlu - çavuş

Abbasov Elvin Bəylər oğlu - kiçik çavuş

Qasımov Eyvaz Arzuman oğlu - istefada olan kiçik çavuş

Alagözov Fərrux Mikayıl oğlu - baş əsgər

Cəbrayılov Elçin Tufan oğlu - əsgər

Tapdıqov Ziyaməddin Akif oğlu - əsgər

Usubov Araz Afis oğlu - əsgər.