Budapeşt görüşündə “Yaşıl Enerji Dəhlizi” üzrə əsas razılaşmalar əldə olunub
Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstan arasında "Yaşıl Enerji Dəhlizi"nin yaradılması üzrə nazirlərin Budapeşt görüşü mühüm nəticələrlə yekunlaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" hesabında paylaşım edib.
"Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstan arasında "Yaşıl Enerji Dəhlizi"nin yaradılması üzrə nazirlərin Budapeşt görüşü mühüm nəticələrlə yekunlaşdı. Texniki-iqtisadi əsaslandırmanın martın sonunadək tamamlanması və növbəti mərhələdə layihənin inkişafı istiqamətində "Yaşıl Enerji Dəhlizi Enerji Şirkəti"nin (GECO) həyata keçirəcəyi tədbirlər razılaşdırıldı. Həmçinin Hökumətlərarası Sazişin konsepsiyasına uyğun olaraq, "Yaşıl Enerji Dəhlizi" və "Qara Dəniz Sualtı Kabel" layihələri arasında transsərhəd ötürmə qabiliyyəti və regional enerji əlaqəliliyinin artırılması üçün texniki, strateji sinerjilərin araşdırılması və inkişaf etdirilməsi barədə anlaşma əldə olundu. Bu məqsədlə nazir müavinləri və GECO nümayəndələrindən ibarət İşçi Qrupuna müvafiq təkliflər hazırlamaq və növbəti iclasda təqdim etmək tapşırıldı", - paylaşımda qeyd edilib.
