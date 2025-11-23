Saçınız tez yağlanırsa, belə edin - 20 qəpiklik çarə
Bəzi istifadəçilər saç baxımında ev üsulları axtararkən şampunun içinə aspirin əzib qarışdıraraq saçlarını yumağa başlayıblar.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, əsas məqsəd ölü dəri hüceyrələrini təmizləmək, baş dərisini sakitləşdirmək və saçın parlaqlığını artırmaqdır. Dermatoloqlar bu üsulun bəzi faydalı təsirləri olduğunu təsdiqləyir, amma eyni zamanda risklərə diqqət çəkirlər.
Aspirinin tərkibindəki asetilsalisil turşusu baş dərisinin pH balansını tənzimləyə və ölü dəri hüceyrələrinin çıxarılmasına kömək edə bilər. Bəzi araşdırmalar göstərir ki, bu üsul, xüsusilə yağlı saç və kəpək problemi olanlarda müvəqqəti yaxşılaşma verə bilər. Həmçinin turşuluğu səbəbilə saçın parlaqlığını artırdığı da bildirilir.
Lakin dermatoloqlar vurğulayır ki, aspirin həssas baş dərisində qıcıqlanma, qaşınma və hətta qızartıya səbəb ola bilər. Mütəxəssislər həftədə bir dəfədən artıq istifadənin saçın və baş dərisinin qurumasına gətirib çıxara biləcəyini bildirir. Aspirin qarışığının gözə və ya açıq yaraya düşməsi isə yanma və narahatlıq yarada bilər.
Amerika Dermatologiya Akademiyasının məlumatına görə evdə saç baxımında kimyəvi maddələrdən istifadə edərkən həmişə diqqətli olmaq lazımdır. Aspirin kimi dərman preparatlarının baş dərisinə tətbiqi yalnız müvəqqəti təsir göstərə bilər və daimi həll yolu hesab edilmir.
Mütəxəssislər tövsiyə edir ki, bu üsulu sınamaq istəyənlər əvvəlcə baş dərisinin kiçik bir hissəsində test etsinlər və istifadədən sonra baş dərisində qıcıqlanma və ya qızartı olarsa dərhal dayandırsınlar.
Qeyd edək ki, aspirinlə şampun qarışdıraraq saç yumaq bəzi istifadəçilərdə fayda verə bilər, amma risklər nəzərə alınmalıdır və həftədə bir dəfədən artıq tətbiq edilməməlidir.
