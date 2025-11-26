Neymar bu səbəbdən 3 oyunda iştirak etməyəcək

"Santos"da çıxış edən Neymar yenidən zədələnib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.

 

Məlumata görə, braziliyalı vinger dizindən zədə alıb. 32 yaşlı futbolçu Liqada qalmaq uğrunda mübarizə aparan komandasının mövsümün son 3 oyununda iştiraak etməyəcək.

Qeyd edək ki, Neymar bu mövsüm "Santos"un heyətində meydana çıxdığı 25 rəsmi matçda 7 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.