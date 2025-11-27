https://news.day.az/azerinews/1798242.html "Barselona"nın futbolçusu İtaliya klubuna keçə bilər "Barselona"nın müdafiəçisi Andreas Kristensen karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 29 yaşlı müdafiəçi "Latsio"ya keçmək niyyətindədir. Danimarka millisinin üzvünün "Barselona" ilə müqavilə müddəti 2026-cı il iyunun 30-na qədərdir.
