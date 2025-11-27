"Barselona"nın futbolçusu İtaliya klubuna keçə bilər

"Barselona"nın müdafiəçisi Andreas Kristensen karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər.

Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 29 yaşlı müdafiəçi "Latsio"ya keçmək niyyətindədir.

Danimarka millisinin üzvünün "Barselona" ilə müqavilə müddəti 2026-cı il iyunun 30-na qədərdir. Kristensen "Çelsi" və "Borussiya" (Münhenqladbax) klublarının da formasını geyinib.

"Latsio" İtaliya A seriyasında 18 xalla 8-ci pillədədir.