https://news.day.az/azerinews/1799247.html Türkiyənin COP31-i qazanmasında Azərbaycan vasitəçilik edib - Yalçın Rəfiyev Türkiyənin COP31-i qazanmasında Azərbaycan vasitəçilik edib. Day.Az xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər nazirinin müavini, COP29 Azərbaycan üzrə baş danışıqçı Yalçın Rəfiyev ADA Universitetində keçirilən "Yaşıl enerji və dayanıqlılıqda universitetlərin rolu" mövzusunda beynəlxalq konfrans zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Nazir müavini qeyd edib ki, Türkiyənin COP31- ev sahibliyi regionda Azərbaycandan sonra ətraf və ekoloji məsələlərə diqqətin artmasına açıq olacaq:
"Azərbaycan Türkiyə tərəfinəöz dəstəyini təqdim edib. Türkiyə tərəfi də bunda maraqlıdır və yaxın zamanlarda Azərbaycan nümayəndə heyətinin qəbulu planlaşdırıb".
