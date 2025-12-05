Vaxtilə hazırkı Ermənistan ərazisində 650 kənddə azərbaycanlılar yaşayıb - Tennesi Texnologiya Universitetinin professoru
Vaxtilə hazırkı Ermənistan ərazisində 650 kənddə Azərbaycanlılar yaşayıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu fikirləri bu gün Qərbi Azərbaycan İcması tərəfindən "Mədəni irs və qayıdış hüququ: Ermənistandan didərgin salınmış azərbaycanlıların mədəni irsinin bərpası-ədalətə, barışığa və sülhə aparan yol kimi" mövzususunda lll Beynəlxalq Konfransda panel müzakirəsi zamanı Tennesi Texnologiya Universitetinin professoru Michael Martin Gunter deyib.
O bildirib ki, Ermənistanda mövcud olan ilkin toponimlər Azərbaycan mədəniyyəti və tarixi ilə əlaqəlidir:
"Sonrakı dövrlərdə bu toponimlər erməniləşməyə məruz qalıb".
Onun sözlərinə görə, 300 mindən çox etnik azərbaycanlılar öz tarixi dədə-baba yurdlarından qovulub.
