Telefonu tualetə əsla aparmayın - 10 səbəb
Bir çox insan telefonu tualetə apararkən riskləri belə nəzərə almadan bunu edir. Lakin getdikcə daha çox insan bu vərdişdən şüurlu şəkildə imtina edir. Səbəblər yalnız gigiyena ilə bağlı deyil; həmçinin cihaz asılılığını azaltmaq, lazımsız stressdən qaçmaq və sağlamlığı qorumaq məqsədi ilə də əlaqəlidir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən bildirir ki, ekspertlər bildirir ki, tualet ən çirkli yerlərdən biridir və əlinizdəki smartfon yalnız mikroblarla təmasınızı artırır.
İnsanlar tualetdə telefonu istifadə etməməyi niyə seçirlər?
Mikroblarla təmasın azaldılması: Tədqiqatlara görə, insanların təxminən 75%-i telefonu ilə tualetə daxil olduğunu etiraf edir. Lakin bəziləri bunu şüurlu şəkildə etmirlər. Hamam havalandırma sistemləri çirkli havanı digər otaqlara daşıya bilər və virusların, bakteriyaların yayılmasını asanlaşdıra bilər.
Cihazlara qısa fasilə: Ortalama insan gündə 7 saatdan çox telefonla vaxt keçirir. Ekransız keçən bir neçə dəqiqə belə stresin azalmasına və diqqətin bərpasına kömək edə bilər.
Qəzalı zədələnmələrdən qorunma: Smartfonun düşməsi və ya islanması asandır, təmiri isə baha başa gəlir. Buna görə bir çox insan, xüsusən ictimai tualetlərdə risk etməməyi üstün tutur.
Daha az bel ağrısı və duruş problemləri: Sosial media ilə məşğul olan insanlar tualetdə həddindən artıq vaxt keçirə bilər. Uzun müddət oturmaq isə beldə narahatlıq və gərginlik yaradır.
Telefon asılılığının dərinləşməməsi: İnsanların 74%-dən çoxu smartfon asılılığını qəbul edir. Tualetdə istifadəni dayandırmaq vərdişlər üzərində nəzarəti bərpa etməyə kömək edir.
Gününüzü planlamağa fokuslanmaq: Ekransız keçən bir neçə dəqiqə işləri zehni olaraq təşkil etmək, proqram hazırlamaq və gündəlik problemləri həll etmək üçün fürsət yaradır.
Gözlər üçün fasilə: 2022-ci ildə aparılan araşdırma göstərib ki, davamlı ekran baxışı göz qırpma tezliyini azaldır və quru göz sindromuna səbəb ola bilər. Tualet fasiləsi kiçik, amma faydalıdır.
Vaxtın qənaəti: Çox insan üçün günlər dəqiqələrə qədər planlaşdırılıb. İnsanlar sosial media cəlbediciliyindən uzaq qalmaqla işlərinə daha sürətli qayıda bilirlər.
İş və şəxsi həyatın sərhədlərini qorumaq: Psixoloqlar bildirir: "Hər yeri işinizlə doldurmamalısınız." Tualet qısa, sakit bir yer ola bilər, burada heç bir iş təzyiqi yoxdur.
Bir neçə dəqiqə sakitliyə ehtiyac: Çox insanlar üçün bu, düşüncələri toplamaq və nəfəsi nizamlamaq üçün fürsətdir. Ekransız qısa fasilə özünü daha sakit və rahat hiss etməyə kömək edir.
