https://news.day.az/azerinews/1802657.html Ağdamda iki qardaş bıçaqlanıb Ağdam rayonunda iki qardaş bıçaqlanıb. Day.Az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Baharlı qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb. Məlumata görə, həmyerlilər arasında yaranan mübahisə zamanı Elçin və Sənan adlı qardaşlar qəsəbə sakini Sadiq adlı şəxs tərəfindən bıçaqlanıb. Hadisəni törədən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
