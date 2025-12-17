Üzü üstə yatanlar risk altındadır - Zərərləri
Böyük Britaniyanın Milli Səhiyyə Xidmətinin həkimi Debora Li yuxu üçün ən faydalı pozaları açıqlayıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun sözlərinə görə embrion mövqeyi və ya "qələm" mövqeyi onurğa sütununa yükü azaldır, qan dövranını yaxşılaşdırır və turşu reflüksü riskini azaldır.
Həkim izah edib ki, qələm mövqeyində bədən yan tərəfə uzadılır, əllər və ayaqlar düzdür. Bu mövqe daxili orqanlara təzyiqi azaldır və sağlam qan dövranına kömək edir.
Embrion mövqeyi ( bədənin yan tərəfə çevrilməsi, ayaqların döşə yaxın çəkilməsi ) onurğanı düz saxlayır, xoruldama riskini azaldır və xüsusilə hamilə qadınlar və bel ağrısı olan insanlar üçün rahatdır. Həkim xəbərdarlıq edib ki, bədəni çox sıx bükmək oynaqlarda sərtlik və dərin nəfəs almada çətinlik yarada bilər.
Li ən zərərli mövqelərdən biri kimi dəbilqə mövqeyini göstərib. Bel mövqeyində yuxu zamanı nəfəs dayanması (apnoe) və turşu reflüksü riski artır. Əgər bel mövqeyində yatmaq zəruridirsə, hər iki dizin altına yastıq qoymaq belə yükü azaldır, çiyinlərdə narahatlıq yaranarsa, "dəniz ulduzu" mövqeyi ( əllərin yanlara açıq uzadılması ) tövsiyə olunur.
Üzü üstə yatmaq, yəni qarnı ilə uzanmaq, onurğa və boyun üçün əlavə yük yaratdığı, nəfəs almağı çətinləşdirdiyi və çiyin ağrısı riskini artırdığı üçün mütəxəssislər tərəfindən ən az tövsiyə olunan yuxu mövqelərindən biridir. Bu mövqe həmçinin apnoe və mədə turşusunun qida borusuna qayıtması riskini yüksəldir. Daha sağlam və rahat yuxu üçün yan tərəfə uzanmaq, xüsusilə embrion və ya qələm mövqeyi, onurğanın düzgün duruşunu qoruyur, qan dövranını yaxşılaşdırır və bel ağrısı və xoruldama kimi problemləri azaldır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре