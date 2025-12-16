Rəşad Dağlı amnistiyaya düşə bilməyəcək - SƏBƏBLƏR
Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev Milli Məclisə müzakirə üçün amnistiya aktı layihəsini göndərib.
Hazırda həbsdə olan məşhurlar arasında cəmiyyətə ən çox maraqlı olan meyxanaçı Rəşad Dağlıdır. Bəs ona bu amnistiya aktı ilə hər hansı güzəşt edilməsi mümkündür?
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Ajans.az-a danışan Daşqın Qənbərov deyib ki, Rəşad Dağlı ağır cinayət törətdiyi üçün ona güzəşt edilməyəcək:
"Amnistiya aktının layihəsində aydın şəkildə göstərilir ki, ictimai təhlükə törətməyən, az ağır və ehtiyatsızlıqdan törədilmiş cinayətlərə münasibətdə tətbiq edilə bilər. Lakin Rəşad Dağlı isə qəsdən törədilmiş ağır cinayətdə ittiham olunduğundan ona bu amnistiya aktı ilə hər hansı güzəştin ediləcəyi gözlənilə bilməz".
