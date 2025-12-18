Alma sirkəsinin 5 əsas faydası
Alma sirkəsi min illərdir həm təbii müalicə vasitəsi, həm də sağlam qidalanmanın bir hissəsi kimi istifadə olunur.
Day.Az Medialoq.az-a istinadən xəbər verir ki, tərkibindəki üzvi turşular, fermentlər və antioksidantlar sayəsində orqanizmə bir çox fayda verir.
1. Həzm sistemini yaxşılaşdırır
Alma sirkəsi mədə turşuluğunu tarazlayaraq qidaların daha rahat həzm olunmasına kömək edir. Xüsusilə şişkinlik, qəbizlik və mədə ağırlığı yaşayanlar üçün faydalıdır. Yeməkdən əvvəl az miqdarda istifadə həzmi sürətləndirə bilər.
2. Qan şəkərini tənzimləməyə kömək edir
Araşdırmalar göstərir ki, alma sirkəsi insulin həssaslığını artıraraq qan şəkərinin qəfil yüksəlməsinin qarşısını ala bilər. Bu xüsusiyyət onu şəkərli diabet riski olan insanlar üçün faydalı edir (istifadə həkim məsləhəti ilə olmalıdır).
3. Arıqlama prosesini dəstəkləyir
Alma sirkəsi toxluq hissini artıraraq iştahanı azalda bilər. Maddələr mübadiləsini sürətləndirməsi sayəsində yağ yığılmasının qarşısını almağa kömək edir və çəki nəzarətində dəstəkçi rol oynayır.
4. Ürək-damar sağlamlığına faydalıdır
Mütəmadi və düzgün istifadə edildikdə alma sirkəsi pis xolesterinin (LDL) azalmasına, yaxşı xolesterinin (HDL) isə artmasına kömək edə bilər. Bu da ürək-damar xəstəlikləri riskini azaldır.
5. Dəri və saç sağlamlığını yaxşılaşdırır
Antibakterial xüsusiyyətləri sayəsində alma sirkəsi sızanaqlara qarşı təsirli ola bilər. Seyrəldilərək istifadə edildikdə dərinin pH balansını qoruyur, saç dərisində kəpəyi azaldır və saçlara parlaqlıq verir.
Alma sirkəsi mütləq seyrəldilərək istifadə olunmalıdır. Həddindən artıq və düzgün olmayan istifadə diş minasına və mədəyə zərər verə bilər.
