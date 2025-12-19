Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun 90 illik yubileyinə həsr olunan Beynəlxalq Elmi-Praktik Konqres keçirilir
Bakıda Səhiyyə Nazirliyi Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun (ADHTİ) 90 illik yubileyinə həsr olunan Beynəlxalq Elmi-Praktik Konqres keçirilir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, konqresin açılış mərasimində səhiyyə naziri Teymur Musayev tərəfindən Prezident İlham Əliyevin konqres içtirakçılarına müraciəti oxunub.
İki gün davam edəcək konqres Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə təşkil olunub və ölkəmizin diplomdan sonrakı tibb təhsilinin inkişafında mühüm rol oynayan Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin zəngin tarixinə, elmi tədris fəaliyyətinə və müasir nailiyyətlərinə həsr edilib.
Qeyd edək ki, konqresin əsas məqsədi tibb elmində yeni elmi praktik nailiyyətlərin müzakirəsi, həkimlərin bilik və bacarıqlarının artırılması, xüsusilə gənc həkimlərin elmi inkişafına töhfə verməkdir.
