Hakan Fidan ABŞ-da Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı müzakirələr aparıb
Mayamiyə səfəri zamanı Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan ABŞ, Avropa və Ukrayna nümayəndələri ilə Ukraynadakı nizamlama ətrafında aparılan müzakirələrin hazırkı vəziyyətini müzakirə edib.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə nazir Türkiyə KİV-lərinə deyib.
"Bu həftə sonu Qəzza görüşünə Ukrayna ilə bağlı danışıqlar əlavə olunub. Amerikalılar, avropalılar və ukraynalılarla sülh danışıqları kontekstində son inkişafları müzakirə etdik və onların fikirlərini öyrəndik. Bildiyiniz kimi, Prezidentimiz [Tayyib Ərdoğan] bu yaxınlarda Türkmənistana səfər etdi və orada Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə uzun söhbət etdi. Beləliklə, müzakirə olunan məsələlərlə bağlı Rusiya tərəfinin fikirlərini birbaşa öyrənə bildik. Dünən həmçinin amerikalıların, avropalıların və ukraynalıların öz aralarında müzakirə etdikləri məsələlərlə bağlı mövqelərini öyrəndik", - deyə nazir bildirib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре