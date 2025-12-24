Niyə səhərlər acqarına ilıq su içməliyik?
Son illər sağlam həyat tərzi ilə bağlı tövsiyələr arasında acqarına ilıq su içmək geniş yayılıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aparılan müşahidələr və elmi məlumatlar bu vərdişin həzm sistemi və ümumi orqanizm fəaliyyəti üçün müsbət təsirlər göstərə biləcəyini ortaya qoyur.
Məlumata görə, səhər saatlarında, qida qəbulundan əvvəl ilıq su içmək həzm sisteminin aktivləşməsinə kömək edir. İlıq su mədə-bağırsaq traktını "oyadır", bağırsaq hərəkətlərini sürətləndirir və qəbizlik riskini azalda bilər. Bu, xüsusilə oturaq həyat tərzi keçirən insanlar üçün əhəmiyyətlidir.
Araşdırmalar göstərir ki, acqarına su içmək orqanizmdə yığılan toksinlərin xaric olunmasını asanlaşdıra bilər. Gecə boyu maddələr mübadiləsi nəticəsində yaranan tullantıların sidik yolu ilə atılması sürətlənir, böyrəklərin fəaliyyəti dəstəklənir.
Digər mühüm məqam isə maddələr mübadiləsinə təsirdir. İlıq su bədənin temperatur balansını pozmadan metabolizmi yüngül şəkildə sürətləndirə bilər. Bu da gün ərzində enerji sərfiyyatının daha səmərəli olmasına şərait yaradır.
Eyni zamanda, acqarına ilıq su içməyin dəri sağlamlığına da dolayı təsiri olduğu bildirilir. Kifayət qədər maye qəbulu qan dövranını yaxşılaşdırır, bu isə dərinin daha canlı görünməsinə kömək edə bilər.
Qeyd olunur ki, suyun çox isti deyil, ilıq olması vacibdir. Həddindən artıq isti su mədənin selikli qişasına mənfi təsir göstərə, çox soyuq su isə həzm prosesini ləngidə bilər.
Bununla belə, xroniki mədə-bağırsaq problemləri olan şəxslərin bu vərdişi gündəlik rejimə daxil etməzdən əvvəl fərdi vəziyyətlərini nəzərə almaları tövsiyə olunur.
