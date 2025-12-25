https://news.day.az/azerinews/1804863.html “Ford” 270 mindən çox avtomobili geri çağırır "Ford" ABŞ-da parklanma sistemi ilə bağlı nasazlıqlara görə 270 mindən çox elektromobil və hibrid avtomobili təmir üçün geri çağırır. Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, məlumata görə, bu nasazlıq avtomobillərin öz-özünə hərəkət etməsinə səbəb ola bilər.
“Ford” 270 mindən çox avtomobili geri çağırır
"Ford" ABŞ-da parklanma sistemi ilə bağlı nasazlıqlara görə 270 mindən çox elektromobil və hibrid avtomobili təmir üçün geri çağırır.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, məlumata görə, bu nasazlıq avtomobillərin öz-özünə hərəkət etməsinə səbəb ola bilər.
Qeyd olunur ki, geri çağırma F-150 Lightning BEV", "Mustang Mach-E" və "Maverick" seriyalarına aid olan bir sıra avtomobilləri əhatə edir.
