Cəlilabadda “KamAz”la “Hyundai” toqquşdu - Yaralılar var

Ələt-Astara magistralında ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə magistralın Cəlilabad rayonundan keçən hissəsində qeydə alınıb.

Belə ki, "KamAz" markalı yük avtomobili ilə "Hyundai" markalı minik avtomobilinin toqquşub.

Nəticədə "KamAz" isə idarəetmədən çıxaraq yol kənarına düşüb. 

İlkin məlumata görə, qəza zamanı yaralananlar var.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.