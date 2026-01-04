https://news.day.az/azerinews/1807307.html Cəlilabadda “KamAz”la “Hyundai” toqquşdu - Yaralılar var - FOTO Ələt-Astara magistralında ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə magistralın Cəlilabad rayonundan keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, "KamAz" markalı yük avtomobili ilə "Hyundai" markalı minik avtomobilinin toqquşub. Nəticədə "KamAz" isə idarəetmədən çıxaraq yol kənarına düşüb.
Cəlilabadda “KamAz”la “Hyundai” toqquşdu - Yaralılar var - FOTO
Ələt-Astara magistralında ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə magistralın Cəlilabad rayonundan keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, "KamAz" markalı yük avtomobili ilə "Hyundai" markalı minik avtomobilinin toqquşub.
Nəticədə "KamAz" isə idarəetmədən çıxaraq yol kənarına düşüb.
İlkin məlumata görə, qəza zamanı yaralananlar var.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре