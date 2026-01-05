ABŞ vitse-prezidentinin Ohayo ştatındakı evinin pəncərələri sındırılıb

Naməlum şəxs ABŞ-ın vitse-prezidenti Ceyms Vensin Ohayo ştatının Sinsinnati şəhərindəki evinin pəncərələrini sındırıb.

APA xəbər verir ki, bu barədə CNN məlumat yayıb.

Məlumata görə, hadisənin baş verdiyi vaxtda Vens və ailəsi evdə olmayıb.

Bildirilir ki, bir şübhəli şəxs saxlanılıb. Polis hesab edir ki, saxlanılan şəxs evə daxil olmayıb.

İstintaq davam edir, hadisənin motivi - vitse-prezident və ya onun ailəsinin hədəf alınıb-alınmadığı müəyyənləşdirilir.