https://news.day.az/azerinews/1807480.html ABŞ vitse-prezidentinin Ohayo ştatındakı evinin pəncərələri sındırılıb - VİDEO Naməlum şəxs ABŞ-ın vitse-prezidenti Ceyms Vensin Ohayo ştatının Sinsinnati şəhərindəki evinin pəncərələrini sındırıb. APA xəbər verir ki, bu barədə CNN məlumat yayıb. Məlumata görə, hadisənin baş verdiyi vaxtda Vens və ailəsi evdə olmayıb. Bildirilir ki, bir şübhəli şəxs saxlanılıb. Polis hesab edir ki, saxlanılan şəxs evə daxil olmayıb.
ABŞ vitse-prezidentinin Ohayo ştatındakı evinin pəncərələri sındırılıb - VİDEO
Naməlum şəxs ABŞ-ın vitse-prezidenti Ceyms Vensin Ohayo ştatının Sinsinnati şəhərindəki evinin pəncərələrini sındırıb.
APA xəbər verir ki, bu barədə CNN məlumat yayıb.
Məlumata görə, hadisənin baş verdiyi vaxtda Vens və ailəsi evdə olmayıb.
Bildirilir ki, bir şübhəli şəxs saxlanılıb. Polis hesab edir ki, saxlanılan şəxs evə daxil olmayıb.
İstintaq davam edir, hadisənin motivi - vitse-prezident və ya onun ailəsinin hədəf alınıb-alınmadığı müəyyənləşdirilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре